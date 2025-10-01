站登機口不只打招呼！外媒曝空姐背後「秘密任務」

空服員在乘客登機時，除了展現專業服務態度，其實也正在「默默觀察每一位乘客」。空服員示意圖。（路透）

空姐登機口微笑打招呼不只是禮貌，背後竟隱藏不為人知的「秘密任務」！外媒指出，空服員在乘客登機時，除了展現專業服務態度，其實也正在「默默觀察每一位乘客」，從安全、健康到潛在威脅，做出初步評估，確保飛行過程的安全無虞。

根據旅遊雜誌《travelandleisure》報導，當你走進飛機登機門時，迎接你的空姐不只是簡單地跟你打招呼，其實在登機過程中，他們正在快速觀察每位乘客的狀況，這不僅是為了服務，更是為了飛行安全。

報導指，空姐們會在幾秒鐘內判斷乘客是否有酒醉跡象、可疑行為，或者是否需要額外協助，比如老年人、帶小孩的媽媽或有行動不便的旅客。這種快速評估有助於飛機起飛前及早發現潛在問題，因為一旦飛機起飛，機組人員的資源和選擇將非常有限。

此外，空服員還會留意乘客的身體狀況，尋找可能在緊急情況下能協助他們的乘客，以及需要特別照顧的家庭和行動不便人士。這樣的觀察有助於飛行中，更有效地安排座位和應急措施。

除了安全考量，空姐也會藉此了解乘客的組成，預測航程中的需求，從餐飲服務到心理關懷，確保整個旅程順利進行。當然，他們也會檢查隨身行李是否符合規定，並確保登機過程不會因某些乘客的行為而延誤。

因此，下次你被空服員在登機門微笑迎接時，別忘了這背後是經過專業訓練的團隊，在默默確保你的飛行安全與舒適。

