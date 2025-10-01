為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寧願放著長草 台中港文九用地荒廢多年議員籲設置學校

    2025/10/01 17:24 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員楊典忠要求市府應加速文九設校進度。（記者蘇金鳳攝）

    市議員楊典忠要求市府應加速文九設校進度。（記者蘇金鳳攝）

    台中港特定區市鎮中心市地重劃於2009年竣工，市議員楊典忠批，重劃區唯一尚未開闢公共設施就是文九用地，他認為市府評估15年，寧願文九用地荒廢長草，也不願讓市鎮中心學童就近就學，實在不合理，因當地槺榔里0到14歲小朋友就有1337人，頂寮里有1051人，地方學童就學需求明顯，他要求市府應加速文九設校進度。

    教育局表示，將持續追蹤，留意該地區學齡人口數變化，評估未來設校之需求性。

    市議員楊典忠表示，台中市合併升格已滿15年，台中港市鎮中心重劃區內各項公設用地如公園、停車場、機關用地陸續開闢後，吸引大量人口移入，重劃區唯一尚未開闢公共設施就是文九用地，致使該學區的學童無法在文九用地就近就讀，要求市府應加速文九設校進度。

    楊典忠指出，目前重劃區北側大樓林立，但當地小朋友要就讀清水槺榔國小，需跨越西濱快速道路，全程約900公尺，步行要11分鐘，若要就讀梧棲國小或中正國小，距離都超過兩公里，走路至少半小時，楊典忠說，明明重劃區早已預留文九用地，市府卻遲遲不動，讓學童每天奔波，安全與便利全被忽視，「這樣合理嗎？」

    台中市目前有22處都市計畫重劃區，由於重劃區內有重大建設與公園、停車場、文教用地等公共設施完備，吸引大量人口進入。

    楊典忠表示，台中港市鎮中心重劃區僅規劃一處文九用地，但教育局專案報告卻說還要再評估需求，不僅重劃區規劃與執行完全矛盾，更反映市府部門間缺乏整合。

    楊典忠表示，15年來，台中港市鎮中心重劃區各項公共設施幾乎都已經完成，唯一尚未闢設的公共設施就是文九用地，為了重劃區學生交通安全，市府應加速文九設校進度。

