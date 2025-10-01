為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「就決定是你了！」寶可夢快閃南紡購物 一站體驗遊戲拍照收藏

    2025/10/01 17:18 記者王俊忠／台南報導
    台南南紡購物中心與玩具

    台南南紡購物中心與玩具"反"斗城攜手合作、於A1館1F時尚廣場舉辦寶可夢快閃店系列活動。（南紡購物中心提供）

    全台寶可夢粉絲看過來！即日起至10月30日，南紡購物中心與玩具"反"斗城攜手、於A1館1F時尚廣場舉辦「寶可夢快閃店」。此次活動結合拍照區、見面會、試玩體驗、限定商品與專屬優惠，不論是寶可夢集換式卡牌遊戲（Pokémon TCG）的忠實玩家，還是熱愛收藏寶可夢周邊商品的鐵粉，都不能錯過這場為期1個月的超人氣盛會。

    南紡購物表示，為了讓寶可夢卡牌高手盡情享受對戰樂趣，此快閃店特別規劃Pokémon TCG Trainers Camp，每天都有專業人員帶領玩家體驗寶可夢集換式卡牌遊戲，無論是初學者還是老手，都能在這裡享受策略對戰的樂趣、培養卡牌技巧，體驗寶可夢對戰的熱血氛圍。

    隨著《寶可夢》遊戲最新作《寶可夢傳說 Z-A》將於16日發售，快閃店特別於25日至26日限時推出Nintendo Switch ZA試玩機台，玩家可親自操作，感受最即時、最沉浸的遊戲體驗，現場會有專人協助、帶領玩家快速上手，一起進入冒險世界。

    魅力席捲全球的寶可夢「皮卡丘」，將於4至5日、11至12日現身南紡購物中心快閃店，可愛又充滿活力的皮卡丘將與粉絲近距離互動，帶來萌力滿分的驚喜時光；粉絲們記得備妥照相機，留下與皮卡丘的珍貴合影。除了皮卡丘見面會外，快閃店更設有寶可夢立體公仔拍照牆，打造超夢幻打卡聖地。

    除了豐富的精采活動，寶可夢快閃店也展售多樣化周邊商品，並推出限時滿額好禮，快閃期間，凡於現場單筆購滿599元即贈寶可夢小公仔1個，滿899元送寶可夢絨毛娃娃1隻（款式隨機，數量有限，送完為止）；無論是可愛小公仔、還是療癒絨毛娃娃，都將成為粉絲收集的夢幻逸品。以上活動內容依現場公告為準。

    快閃店設有寶可夢立體公仔拍照牆，打造超夢幻打卡聖地，讓粉絲與玩家可一站體驗遊戲、拍照及收藏的樂趣。（南紡購物中心提供）

    快閃店設有寶可夢立體公仔拍照牆，打造超夢幻打卡聖地，讓粉絲與玩家可一站體驗遊戲、拍照及收藏的樂趣。（南紡購物中心提供）

    除了豐富的精采活動，寶可夢快閃店也展售多樣化周邊商品。（南紡購物中心提供）

    除了豐富的精采活動，寶可夢快閃店也展售多樣化周邊商品。（南紡購物中心提供）

