    首頁 > 生活

    好康來了！雲林國民運動中心試營運 10/14前免費使用

    2025/10/01 17:05 記者李文德／雲林報導
    雲林國民運動中心即日至10月14日試營運，開放全館免費體驗。（圖由雲林縣政府提供

    雲林國民運動中心即日至10月14日試營運，開放全館免費體驗。（圖由雲林縣政府提供

    雲林縣國民運動中心原經營廠商提前解約，縣府今宣布重新對外營運，除保留先前設施，游泳池更新設「AI防溺系統」，並將導入智能管理系統，即日起至10月14日試營運期間，全館免費使用。

    雲林縣國民運動中心是目前縣內的國民運動中心，斥資3億元打造，2019年啟用至今，由縣府委外營運，內部設有室內溫水游泳池、桌球室、籃球場、羽球場及大型體適能中心等設施，今年原經營業者因營運方向調整，提前至今年9月解約。

    縣府教育處表示，8月依照促參法公開招商，遴選出「褆姆股份有限公司」，完成廠商甄選、議約及簽約，與原營運團隊完成點交作業後，隨即進駐籌備後續對外營運作業。

    教育處表示，此次運動中心重啟也升級軟硬體，游泳池全面建置「AI防溺系統」，結合專業救生員即時監控不同水域，一旦偵測到疑似溺水事件立即透過警報燈提示，協助救生員、現場主管迅速採取行動，另更將導入運動場館智能管理系統，使用手機就能購票、報名課程報名、租借場地等服務。

    縣府表示，即日起至10月14日進行為期14天試營運，試營運期間游泳池、體適能中心及綜合球場全館免費開放民眾體驗試用，附設停車場也不收費，此外更會匯集各界意見，做為正式營運前的調整參考。

    運動中心針對游泳池全面建置「AI防溺系統」，結合專業救生員即時監控不同水域。（圖由雲林縣政府提供）

    運動中心針對游泳池全面建置「AI防溺系統」，結合專業救生員即時監控不同水域。（圖由雲林縣政府提供）

