氣象署估「麥德姆」颱風最快今晚生成 對台無直接影響

受到太平洋高壓影響，各地今日高溫炎熱，中央氣象署指出，明天仍是相似的天氣，各地白天氣溫維持在30度以上，西半部局部地區氣溫可達36度，另位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓有機會在今晚至明日白天生成，雖對台灣無直接影響，但其外圍雲系將在週五、週六為東部帶來短暫陣雨或雷雨。

中央氣象署預報員李名翔表示，台灣今日處於太平洋高壓影響範圍，天氣晴朗穩定且炎熱，菲律賓東方海面則有1處熱帶性低氣壓持續發展，預估今晚至明日白天有機會增強為颱風「麥德姆」，週五、週六東半部、恆春半島需注意長浪，週日南部沿海也可能有長浪出現。

李名翔指出，明天台灣仍受到太平洋高壓影響，各地晴到多雲，午後山區有零星雷陣雨，清晨因海面有水氣靠近，台東、恆春半島有零星短暫陣雨。

隨著熱帶性低氣壓或麥德姆颱風往西北西方向移動，李名翔說，週五、週六受到低壓系統外圍雲系影響，台東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，花蓮、屏東也有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有短暫雷陣雨。

週日、下週一因颱風遠離、太平洋高壓增強，各地多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區、其他山區有局部短暫雷陣雨。

此外，李名翔進一步指出，下週二、週三太平洋高壓減弱，東半部地區水氣增多，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、大台北山區有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後中南部地區、各地山區有短暫雷陣雨。

氣溫方面，李名翔說，未來一週各地持續高溫，西半部33至35度，局部氣溫可達36度，東半部地區則維持在31至32度左右。

