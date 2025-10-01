堰塞湖潰流》駁蔡正元「延誤時機」說 農業部：口水退散、救災優先

針對前國民黨立委蔡正元指農業部延誤處理堰塞湖時機，農業部說明歷程，並呼籲政治口水退散，目前應以救災為先。（資料照）

馬太鞍溪堰塞湖9月23日下午潰流，農業部林保署在22日上午7時發紅色警戒，建請花蓮縣府強制撤離當地居民，大量土石泥水沖進花蓮光復鄉，仍有部分民眾撤離不及、造成18人死亡。前國民黨立委蔡正元指農業部延誤處理時機，農業部今（1日）則要政治口水退散、救災優先。

農業部指出，隨馬太鞍溪堰塞湖在7月26日確定形成，立刻成立應變小組，並委託陽交大防災團隊調查監測，同時通報、拜會花蓮縣府，說明堰塞湖可能的危害並尋求合作，也邀集專家評估開設溪床便道、壩頂降挖、壩體爆破及虹吸管抽水等可能的工程減災方案。

請繼續往下閱讀...

農業部表示，期間召開諮詢會議1次、專家會議及專案會議各2次，除陽交大團隊外，也邀集水利工程、土木工程、水土保持、地質及防災監測等領域專家學者共11 名，並與經濟部水利署等水利工程機關共同研商，所有專業意見都認為，在堰塞湖於10月初自然溢流前，所有工程方案均無法達成或不可行，應以加強監測、及時預警通報做為溢流前之重要策略。

農業部說，林保署8月初即於光復林道裝設可觀測堰塞湖壩體的遠端監視設備，並透過空勤總隊直升機接運，在湖體裝設水位計，以更精準判斷水位，相關過程及監測數據也都在網路上公開，供外界查詢檢視。

農業部表示，陽交大專業團隊利用湖區水位計回傳數據，推估可能溢流時間，並在開始溢流前及發生時發送紅色警戒通報、細胞簡訊，由於馬太鞍溪堰塞湖位於偏遠山區，湖水溢流前日及當日，遠端監視器皆因濃霧難以觀測壩體畫面，無法具體說明壩體潰損狀況，但仍在通報及簡訊中具體提醒應立即疏散撤離。

