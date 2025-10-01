苗栗電動車快充喊降！ 每分鐘收費降至10元

苗栗電動車快充喊降！ 每分鐘收費降至10元2025/10/01 17:04 記者彭健禮／苗栗報導
車主反映快充每分鐘收費15元太貴，苗栗縣政府順應民意，即日起調降為每分鐘收費10元。（記者彭健禮攝）
電動車愈趨普及，苗栗縣政府獲中央補助及自籌款共9千多萬元，分期建置充電樁，目前3期共已建置慢充16場站、79槍，快充11處場站、30槍，處試營運階段，但車主反映快充每分鐘收費15元太貴，縣府順應民意，即日起調降為每分鐘收費10元。
縣府為提升縣內電動車友善環境，於各鄉鎮市分期建置電動車充電樁，1、2期慢充16場站、79槍，第3期則快充11處場站、30槍，現為試營運階段，慢充收費每小時50元，快充每分鐘收費15元。
第3期的直流快充樁於9月10日起試營運階段，陸續有車主反映，因不同車型在快充過程中受限於車輛本身所支援的峰值功率，實際充電效果不如預期，並認為收費太貴。
縣府交通工務處表示，有鑑於此，縣府立即邀集廠商研議，並決定自10月1日起，全面調降直流快充樁的時間費率，由原本的每分鐘收費15元降為10元，期許能緩和因各車型不同的充電功率卻以同樣的時間費率計價造成的差別待遇情形，力求計費合理與使用便利，也感謝車主們積極提供意見。
交通工務處表示，縣內電動充電樁預計10月底正式啟用，屆時，快充採每度電13元，慢充採每度電10元。
