全台民宿齊聚恆春千人饗宴 高喊「花蓮加油」暖心相挺。（記者蔡宗憲攝）

2025亞太民宿高峰論壇昨起在屏東縣恆春盛大登場，來自全台22縣市民宿協會齊聚一堂，於恆春北門城牆旁舉辦的千人饗宴成為焦點。花蓮民宿協會代表身著阿美族與太魯閣族傳統服飾進場，現場民眾掌聲雷動，高喊「花蓮加油！」為近期受馬太鞍溪堰塞湖災情影響的花蓮鄉親打氣，場面溫馨感人。

花蓮縣民宿協會常務理事陳碧霞登台致詞，感謝全國民眾對花蓮災後重建的支持，「花蓮不只需要掌聲，更需要大家親自來走走，用旅遊支持在地經濟！」她熱情邀請民眾到花蓮，體驗東部獨特的自然與人文之美。現場氣氛熱烈，各縣市代表也紛紛以行動相挺，展現台灣民宿業團結一心的力量。

請繼續往下閱讀...

本次論壇由中華民國民宿協會全國聯合會主辦，以探討數位遊牧趨勢、分散式旅店模式及科技應用，盼為民宿業注入新動能。總會長林榮欽強調，民宿不只是住宿，更是傳遞台灣文化的窗口，盼透過論壇提升業者專業，展現台灣民宿的韌性與特色。

屏東縣長周春米與立法委員徐富癸也現身力挺，周春米除為花蓮加油，也歡迎民眾來屏東旅遊。徐富癸則呼籲交通部加強輔導民宿業者，結合活動行銷，帶動國旅熱潮。

林榮欽說，適逢恆春建城150週年，千人饗宴不僅為論壇掀起高潮，也讓全台民宿業者以實際行動支持花蓮，展現共榮共享的精神，為花蓮災區注入暖流。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法