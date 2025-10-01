馬太鞍溪光復堤防臨時土堤拚10/4完工 10月中旬完成強化

水利署動員多個河川分署及協力廠商，預計4日完成第一道土堤。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪上游堰塞湖上月23日壩頂溢流後，因沖刷迅速加快，造成馬太鞍溪下游南岸光復鄉嚴重災情，水利署表示，動員14個所屬機關、150多輛重型機具日夜搶險，希望在半個月內堤防完成搶修、3個月內加固，預計明年汛期前完成堤防復建。

經濟部水利署長林元鵬說，在機具設備與人力投入下，整體執行量能已大幅提升，昨日已順利設置500公尺臨時土堤做基本保護，今天也會日夜趕工持續推進，原則上會在本週六（10月4日）完成第一道3公尺高的臨時土堤，達成基本保護，後續將持續進行土堤加高加強，預計於10月中旬完成土堤強化。

請繼續往下閱讀...

今天記者來到馬太鞍溪右岸工程現場，只見大量重型機具進進出出，將太空包、鼎塊載運至堤防邊，再以吊車掛到堤防邊加高加固，砂石車也在河道上清運疏濬土石。

由於馬太鞍溪下游河床已平均墊高3到5公尺，上週也發生野溪溪水倒灌造成搶救困難，水利署導引水流到河心，動員第九、第二等各個河川分署車輛重型機具出動237名人力、152輛重型機具，28日完成導水路之後，佛祖街一帶淤泥已慢慢變乾，人車得以進入，救難單位也加緊進行民宅開挖，希望早日找到失蹤民眾。

水利署指出，搶修搶險工程分成3階段，短期2週內完成堤防搶修，建立第一道防線；中期3個月內完成堤防加強與加固，也預計明年5月汛期前完成整體復建，確保民眾生命安全最後一道防線；此外，堰塞湖溢流帶來大量土砂，估計淤積量超過一千萬立方公尺，目前已完成緊急疏濬規劃，並結合UAV監測擴大疏濬，國軍工兵也提供夜間照明讓支援協力廠商夜間也能搶修，加速搶險工作進度，後續也將展開疏濬工程。

水利署將十字形狀的水泥鼎塊運送到馬太鞍溪右岸堆放，以加固堤防強度。（記者花孟璟攝）

太空包堆置。（記者花孟璟攝）

商，預計4日完成第一道土堤。（記者花孟璟攝）

百輛砂石車、吊車、怪手等大型機具進入馬太鞍溪南岸堤防。（記者花孟璟攝）

水利署將十字形狀的水泥鼎塊運送到馬太鞍溪右岸堆放，以加固堤防強度。（記者花孟璟攝）

屏東的第七河川分署也來花蓮支援。（記者花孟璟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法