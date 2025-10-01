華航合作米其林綠星小小樹食 桃園出發航班推蛋奶素機上餐

華航與米其林綠星餐廳小小樹食合作，桃園出發航班10月1日起推蛋奶素機上餐。（記者蔡昀容攝）

現代人吃蔬食理由不只是宗教，也包括健康、永續等理念。華航表示，各航線點餐蔬食比例約10％，華航也持續推陳出新，與米其林綠星蔬食餐廳「小小樹食」合作推出蛋奶素蔬食機上餐，今（10月1日）起桃園出發長程航線西式早餐、桃園出發全航線西式蛋奶素特別餐都吃得到。

小小樹食為華航設計機上蔬食餐點。10月1日起，桃園飛往美加歐澳等長程航班三艙等西式早餐，提供小小樹食蛋奶素選擇，豪華商務艙主菜提供「松露炒蛋佐鹽焗紅地瓜與奶油乳酪醬」，豪華經濟艙主菜提供「鹹法式吐司早餐盤」，經濟艙主菜提供「洋菇法士達起司歐姆蛋」。

桃園出發全航線各艙等西式蛋奶素特別餐，也提供小小樹食料理。豪華商務艙／商務艙餐點主菜「洛克菲勒波特菇排與黑糖烘米醬」、豪華經濟艙主菜「燒海苔捲野菇雜菜炊飯」、經濟艙則是具台灣特色的「小樹雞絲飯」。旅客最晚可於班機起飛24小時前透過華航官網預訂。

小小樹食以結合亞洲當代風味的蔬食料理聞名，顛覆大眾對素食的刻板印象，使用天然原型食材打造多層次的蔬食料理，並關注食材永續、碳排減量與支持在地小農，推廣「一週二次蔬食」的彈性飲食哲學，吸引葷食者也樂於嚐鮮。

空中商用品供應營銷處處長曹志芬表示，飛機是旅程起始，希望讓旅客有幸福感，吃是重要一環，因此華航機上餐不斷推陳出新。華航機上特別餐約20種，如猶太餐、素食餐、奶蛋素、兒童餐、水果餐等，目前點素食、奶蛋素等品項旅客佔10％。她也觀察，異業合作的預選餐點，點選會明顯成長，原因推估是菜色新穎、民眾嘗鮮、品牌知名度等。

小小樹食創辦人劉千瑞分享，他們都使用原型食物，如何配合空廚大量產量的製程、經機上復熱後仍能維持食材原汁原味，都需要克服。舉例來說，法式吐司就要更改作法，讓餐點在復熱時才完成，避免復熱後軟掉；有些食材也要獨立包裝，避免加熱油水分離、濕軟等等。

