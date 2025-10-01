馬太鞍溪橋重建保護加倍！交通部次長陳彥伯：採200年防洪標準

台九線馬太鞍溪橋被沖毀，目前隨著馬太鞍溪水位降低，公路局加緊日夜趕工，目前已經推進約200米，希望15日前先讓小型車可以通行。（佐拉提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤導致光復鄉重災，最重要的聯外道路台9線「馬太鞍溪橋」被洪水沖斷。交通部次長陳彥伯今天（1日）說明，預計原址重建馬太鞍溪橋，並將防洪標準加倍，採「200年防洪標準」。

陳彥伯今天出席公路局駕照管理新制記者會，受訪時表示，舊的馬太鞍溪橋在2019年完工，其設計防洪標準依據馬太鞍溪河川治理規劃及跨河建造審查要求、採100年防洪標準，目前初步規劃新橋建設時要採200年防洪標準。

200年防洪標準是指以200年一次的洪水頻率為基準所設計的防洪計畫，意即該工程應能抵禦平均每200年發生一次的洪水事件。以台北地區淡水河流域為例，就是200年防洪標準。

據了解，公路局規劃是「原址重建」馬太鞍溪橋，但仍須和水利署第九河川局討論。公路局長林福山補充，根據目前規劃，馬太鞍橋重建目前已啟動3階段搶修，預計在2026年底完成單向橋樑、可雙向通車，2027年完成橋樑建設，可雙向通車。

