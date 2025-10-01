台灣稻米達人選拔 桃園吳展鑫、葉時帖獲佳作

今年「台灣稻米達人選拔」，來自全國768位頂尖農友齊聚一堂。（圖由農業局提供）

今年度「台灣稻米達人選拔」今（1）日於農業部農糧署舉行頒獎典禮，來自全國768位頂尖農友齊聚一堂，角逐稻米界最高榮譽，桃園市農友傳捷報，新屋區吳展鑫與楊梅區葉時帖雙雙入圍全國前10名，決賽結果出爐，吳展鑫獲非香米組佳作、葉時帖獲香米組佳作，為桃園再添榮耀。

桃市府農業局長陳冠義表示，新屋區農友吳展鑫傳承家族稻米事業，並自創「快樂米王國」品牌，從育苗、栽培到行銷全程親力親為，曾於今年新屋區非香米組勇奪冠軍，今年以栽培「台南16號」參賽，展現青年農民對品質的執著與創新思維，而楊梅區農友葉時帖，自2016年開始投入「高雄147」品種栽培，始終秉持虛心學習與精進管理的精神，2019年曾榮獲全國季軍，2022年更勇奪全國冠軍，今年再度代表桃園參加全國賽，展現持續突破與挑戰自我的決心。

陳冠義表示，桃園市全年稻作面積達1萬3000餘公頃，其中，新屋、楊梅地區為重要產區，具備優良的環境條件與專業的產銷組織，市府多年來透過委託「台灣米・食味鑑定士協會」進行專業輔導，協助農友自品種選擇、田間管理到碾製包裝，導入科學化與標準化管理，提升稻米品質與競爭力，市府亦投入多項資源，包括水稻種植補助、肥料獎勵、智慧農業技術導入，以及產銷履歷驗證推廣等，全面協助農友降低風險、提升品質。

陳冠義表示，桃園市農友能在激烈競爭中脫穎而出，除了展現農友本身的專業技術與堅持，也顯示市府長期推動品牌行銷、技術輔導及資源投入的成果，未來將持續以行銷推廣、技術輔導及資源補助3管齊下，協助更多農友站上全國舞台，讓「桃園好米」在國內外市場持續發光發熱。

新屋區農友吳展鑫獲今年度「台灣稻米達人選拔」非香米組佳作。（圖由農業局提供）

楊梅區農友葉時帖獲今年度「台灣稻米達人選拔」香米組佳作。（圖由農業局提供）

