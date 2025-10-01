為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國軍破萬次兵力花蓮救災 工兵多功能車今換胎再上場

    2025/10/01 16:25 記者方瑋立／台北報導
    救災增援部隊與第一梯次救災部隊任務交接。（第二作戰區提供）

    救災增援部隊與第一梯次救災部隊任務交接。（第二作戰區提供）

    強颱「樺加沙」造成重大災情，國軍第二、三、四、五作戰區持續投入花蓮地區災後復原任務，第二作戰區今（1）日秉持「工欲善其事，必先利其器」精神，二支部花蓮聯保廠及兵整中心五級廠配合合約廠商，協力完成多功能工兵車輪胎更換作業，確保其最佳狀況，隨時投入災區任務。

    國軍第二、三、四、五作戰區持續在花蓮地區執行災後復原任務，協助民眾恢復正常生活，第三、五作戰區及海軍陸戰隊指揮部增援兵力亦加入救災工作行列，迄今已累計投入破萬人次兵力，依規劃達成預期清淤進度，分秒必爭加速災區重建腳步，力求中秋節前恢復民眾家園。

    第二作戰區今天表示，國軍秉持「工欲善其事，必先利其器」的精神，積極落實裝備維保能量，二支部花蓮聯保廠及兵整中心五級廠今日配合合約廠商，協力完成多功能工兵車輪胎更換作業，確保車輛保持最佳狀況，能隨時投入災區任務。

    第二作戰區指出，本次維保任務不僅提升車輛機動性與安全性，更展現軍民協力、發揮最大救災效益的決心。戰區並強調，將持續整合後勤能量，確保各型裝備妥善率，以最快速度投入災區支援，協助地方儘速恢復正常生活。

    經過國軍與志工連日共同努力，部分家屋及街道已完成清除。（第二作戰區提供）

    經過國軍與志工連日共同努力，部分家屋及街道已完成清除。（第二作戰區提供）

    經過國軍與志工連日共同努力，部分家屋及街道已完成清除。（第二作戰區提供）

    經過國軍與志工連日共同努力，部分家屋及街道已完成清除。（第二作戰區提供）

    國軍部隊持續進行災區復原任務。（第二作戰區提供）

    國軍部隊持續進行災區復原任務。（第二作戰區提供）

    經過國軍與志工連日共同努力，部分家屋及街道已完成清除。（第二作戰區提供）

    經過國軍與志工連日共同努力，部分家屋及街道已完成清除。（第二作戰區提供）

    經過國軍與志工連日共同努力，部分家屋及街道已完成清除。（第二作戰區提供）

    經過國軍與志工連日共同努力，部分家屋及街道已完成清除。（第二作戰區提供）

    2支部花保廠及兵整中心五級廠官兵結合合約廠商實施輪胎更換。（第二作戰區提供）

    2支部花保廠及兵整中心五級廠官兵結合合約廠商實施輪胎更換。（第二作戰區提供）

    2支部花保廠及兵整中心五級廠官兵結合合約廠商實施輪胎更換。（第二作戰區提供）

    2支部花保廠及兵整中心五級廠官兵結合合約廠商實施輪胎更換。（第二作戰區提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播