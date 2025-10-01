國軍破萬次兵力花蓮救災 工兵多功能車今換胎再上場

救災增援部隊與第一梯次救災部隊任務交接。（第二作戰區提供）

強颱「樺加沙」造成重大災情，國軍第二、三、四、五作戰區持續投入花蓮地區災後復原任務，第二作戰區今（1）日秉持「工欲善其事，必先利其器」精神，二支部花蓮聯保廠及兵整中心五級廠配合合約廠商，協力完成多功能工兵車輪胎更換作業，確保其最佳狀況，隨時投入災區任務。

國軍第二、三、四、五作戰區持續在花蓮地區執行災後復原任務，協助民眾恢復正常生活，第三、五作戰區及海軍陸戰隊指揮部增援兵力亦加入救災工作行列，迄今已累計投入破萬人次兵力，依規劃達成預期清淤進度，分秒必爭加速災區重建腳步，力求中秋節前恢復民眾家園。

第二作戰區今天表示，國軍秉持「工欲善其事，必先利其器」的精神，積極落實裝備維保能量，二支部花蓮聯保廠及兵整中心五級廠今日配合合約廠商，協力完成多功能工兵車輪胎更換作業，確保車輛保持最佳狀況，能隨時投入災區任務。

第二作戰區指出，本次維保任務不僅提升車輛機動性與安全性，更展現軍民協力、發揮最大救災效益的決心。戰區並強調，將持續整合後勤能量，確保各型裝備妥善率，以最快速度投入災區支援，協助地方儘速恢復正常生活。

經過國軍與志工連日共同努力，部分家屋及街道已完成清除。（第二作戰區提供）

國軍部隊持續進行災區復原任務。（第二作戰區提供）

2支部花保廠及兵整中心五級廠官兵結合合約廠商實施輪胎更換。（第二作戰區提供）

