台灣米王出爐！ 香米組富里黃治鴻、非香米組池上黃銘雀

2025台灣稻米達人非香米組金牌得主黃銘雀（左起）、農糧署副署長黃昭興、香米組金牌得主黃治鴻。（記者楊媛婷攝）

2025台灣米王出爐，農業部農糧署主辦的台灣稻米達人選拔賽今（1日）揭曉，香米組金牌由花蓮富里鄉農會轄區農民黃治鴻的「高雄147號」米獲得，非香米組金牌則是由台東池上鄉農會轄區農民黃銘雀以「台梗2號」獲得。

「台灣稻米達人選拔」是國內最具指標性的稻米競賽，農糧署副署長黃昭興表示，該賽事分為香米組與非香米組，今年共有768位稻農參賽，經過鄉鎮賽事層層篩選後，最後共有77位農民晉級全國決賽，所有入圍稻穀都要經過公開換包裝並重新編號，再用盲測檢驗，項目包含稻穀容重量、品質、粗蛋白含量、外觀性狀、食味值、感官評鑑等5大指標，最後各組再選出10名獲獎者，並分別依照分數列為金、銀、銅牌和佳作。

獲得香米組金牌的黃治鴻家族都務農，父親、弟弟以及他自己過去都曾獲得銀牌獎，他不願只停留在第2名，精益求精加上農會與農改場的技術協助，還有連育苗、留種都不假他人之手，在將秧苗間距從24公分拉寬到27公分讓植株更通風、避免病害等，終於在今年一舉奪金。

獲非香米組金牌的黃銘雀表示，過去都止步在地方賽事層級，今年是第一次入圍全國賽，更沒想到還一舉奪金，這次獲得金牌的關鍵她認為是良好的田間管理。

黃昭興表示，獲獎的稻米每公斤價格都是250元以上，是一般稻米價格的6倍以上，甚至還沒收割就被不少老饕先行訂購，除獲獎米身價水漲船高外，他也指出今年一期作濕穀價格每百台斤1172元，較去年同期價格增加12%，集團產區的產銷履歷米價格則更好，因國內目前稻米生產量大於需求量，該署近年也努力協助稻農轉作雜糧或過去繳公糧的稻農轉為集團產區產銷履歷米，在政策鼓勵下，目前集團產區栽作面積增加4千公頃，整體稻作面積則減少6千公頃，其中4千公頃轉作雜糧，2千公頃則是環境維護。

2025台灣稻米達人香米組金牌的稻米品種為高雄147號，非香米組金牌則是台梗2號。（記者楊媛婷攝）

