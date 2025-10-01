新北串聯各景點活動迎中秋 日夜都好玩

瑞芳基隆山步道山城燈火，是著名攝影景點。（圖由新北市觀旅局提供）

中秋節將至，新北市府今年串聯沙雕、光雕、步道與人文景點，從「八里城市沙雕展」、新月橋「兔兔Q」特展，再到板橋林園「月光織戀」、微笑山線大縱走尋寶集章任務，以及猴硐的自然文化體驗，讓民眾無論白天健行或夜晚賞景，都能在新北感受節日團聚氛圍。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，今年中秋，新北市整合各局處與景點資源，提供多樣遊程選擇，包括「2025八里城市沙雕展」於八里左岸公園加碼延長展至11月2日，今年與日本動畫《數碼寶貝》合作，打造多座沙雕與光雕裝置，還能順遊左岸自行車道感受河濱悠閒風光，走訪十三行博物館認識在地史蹟，再到八里老街品嚐小吃。

新莊新月橋期間限定「兔兔Q」特展，由新北市政府高灘處與藝術家Alan Hong合作打造，展至10月31日止，療癒系裝置，白天、夜晚都好拍。

喜愛登高健行的民眾，可透過「微笑山線大縱走尋寶集章任務APP」探索沿線多條步道，一邊健行一邊集章，中和烘爐地南山福德宮香火鼎盛，也可遠眺台北夜景；瑞芳基隆山步道約40分鐘即可登頂，山城燈火、月光同框，是攝影經典景點。

連假期間若想避開人潮，也可至猴硐，有壯麗的溪谷景觀與豐富的礦業歷史，另可參觀猴硐地質生態館，進一步認識壺穴成因與煤層樣貌。

板橋林本源園邸10月4日起展開「月光織戀」系列活動，結合霞海月老祈福與夜間光雕嘉年華，透過信仰、文化與科技融合，營造特色的節慶體驗。

猴硐貓村曾獲CNN評選為全球6大賞貓景點之一。（圖由新北市觀旅局提供）

中和烘爐地南山福德宮香火鼎盛，可遠眺台北景色。（圖由新北市觀旅局提供）

