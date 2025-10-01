集集大山電視轉播站修護 南投、雲林11萬用戶已可正常收看

南投集集大山電視轉播站發射天線一度傾斜。（南投縣政府提供）

南投集集大山電視轉播站，因發射天線傾斜位移維修，於9月29日至10月1日維修3天，原訂今（1日）中午12點至下午6點關閉電視訊號，因維修工程順利，已提早於今日下午2點36分重啟發射機，恢復電視訊號發射，11萬收視戶已可正常收看電視。

南投縣政府經管的集集大山電視轉播站位處1392公尺高山，發射數位無線電視訊號，涵蓋範圍包括南投鹿谷鄉、水里鄉、集集鎮、信義鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、竹山鎮、南投市、中寮鄉、名間鄉，以及雲林縣斗六市、古坑鄉、林內鄉。站臺為全天24小時轉播發射台視、中視、華視、民視、公視等5家電視台、23個數位無線電視頻道之電視訊號發射站，南投11個鄉、鎮、市收視戶約9萬戶，雲林3個鄉、鎮、市約2萬人，整體收視戶約11萬戶。

請繼續往下閱讀...

縣府新聞及行政處表示，該電視轉播站因鐵塔天線頻遭地震與颱風襲擊，9月巡檢時發現天線傾斜位移，尚不影響訊號發射，縣府為避免損壞繼續擴大，原訂9月29日至10月1日進行維修，並於今日中午12點起關閉訊號至下午6點，但因維修工程順利，已提早於今日下午2點36分重啟發射機，恢復電視訊號發射。

南投集集大山電視轉播站修護，工程人員重啟發射機，恢復電視訊號發射。（南投縣政府提供）

南投集集大山電視轉播站提前修護，11萬收視戶可正常收看電視。（南投縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法