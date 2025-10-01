災區撞見輪椅男孩卡泥濘 他鼻酸想幫忙……下秒畫風突變笑噴！

1位網友近日分享在災區看到1名坐著輪椅的小男孩被卡在泥濘中，準備上前幫忙時，男孩竟然直接站了起來，讓原PO瞬間愣住。（圖擷取自Threads）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創下游光復鄉，大批「鏟子超人」湧入災區協助救災。1位網友近日分享在災區看到1名坐著輪椅的小男孩被卡在泥濘中，準備上前幫忙時，男孩竟然直接站了起來，讓原PO瞬間愣住。影片在網上曝光隨即讓大批鄉民笑翻。

1位同樣到光復重災區幫忙救災的網友，昨天在Threads上PO出一段影片，可以看到滿是泥濘的道路上，有1名坐在輪椅上的小男孩，正在奮力推著輪椅想要向前進，但徒勞無功。看到這一幕不禁鼻頭一酸的原PO，準備上前施予援手，沒想到男孩注意到原PO靠近後，馬上從輪椅上站起來，露出靦腆笑容表示「我可以站起來」，說完又坐回去繼續推，原PO見狀馬上笑出來，「原來你可以站起來啊！」

這段影片到現在已經累積近234萬人次瀏覽、超過11萬人按讚，網友紛紛表示，「逆流的淚」、「還我眼淚啊弟弟！」、「他從早上一直等到晚上沒什麼人的時候才拿出來玩，他已經想一天了」、「本來要流出來的眼淚又吸回去了啦」、「欸不是！站起來又坐回去自己繼續推是怎樣啦」、「這是我看到唯一光復村哭不出來的一篇文」、「醫學奇蹟在這一刻展現出來」、「這是一種苦中作樂吧」、「這反轉太好笑」。

還有其他在災區看過這名小男孩的網友透露，「這位弟弟會在大家結束清掃回程時，在路口發送糖果或食物，感謝前來幫忙的志工！」、「他從早上一直等到晚上沒什麼人的時候才拿出來玩，他已經想一天了」、「他今天在發物資，推著這台輪椅，沿路喊要不要吃難吃的炒麵，弟弟是真幽默」、「今天也有遇到，想說小孩真的好不容易，結果下一秒她媽媽叫他回家，他直接給我跑起來」。

