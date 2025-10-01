「一堂課」學交通知識 幸運兒答題抽中騎回電動機車

「府城有禮 人本交通新文化」抽獎活動，南市副市長葉澤山（左）代表頒獎。（圖由台南市府提供）

以「一堂課的時間」為設計啟發，南市府今年推出「府城有禮 人本交通新文化」系列活動，透過寓教於樂的方式推廣交通安全。今（1）日成果發表會上，也送出抽獎頭獎「宏佳騰 Ai-4 Ever」電動機車給幸運得主。

交通局長王銘德說，系列活動以「人本交通」與「道安知識」為核心，涵蓋危險感知、用路倫理與責任、步行與運具使用、交通知能與科技運用、交通事件應變等五大面向，讓市民能循序養成完整交通安全素養。

系列活動以多元形式帶動參與，包括校園劇團30場次、夜市巡迴8場次，吸引逾1萬人投入；創意著色競賽鼓勵學童用色彩描繪交通安全意象。劇團故事也改編為繪本《奇幻之旅 走進人本交通的城市》，配送至圖書館、學校與親子館，並舉辦祖孫共讀，年底前將完成26場。

此外，活動專屬網站（https://tainanhote.com/）發揮延伸效益，瀏覽人次突破35萬，6741人參與抽獎，讓交通安全教育突破時空限制，持續發酵。

南市副市長葉澤山表示，除教育推廣外，亦積極改善硬體設施，2021年至今藉「前瞻計畫」及「永續提升人行安全計畫」共獲中央核定196案，經費約45.7億元，用於優化道路與人行空間，期盼打造更友善的交通環境。

南市今日舉行「府城有禮 人本交通新文化」成果發表會。（圖由台南市府提供）

活動專屬網站寓教於樂，宣導交通安全常識。（南市交通局提供）

