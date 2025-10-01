為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    力拚秋節前復原！光復鄉連夜清出9861噸垃圾淤泥 預計明天洗街

    2025/10/01 16:16 記者王峻祺／花蓮報導
    花蓮光復鄉洪災超過半個鄉陷入泥流中，災後軍民合力清淤，昨出動255台機具、上千人，清淤垃圾量高達9861公噸。（記者王錦義攝）

    花蓮光復鄉洪災超過半個鄉陷入泥流中，災後軍民合力清淤，昨出動255台機具、上千人，清淤垃圾量高達9861公噸。（記者王錦義攝）

    花蓮光復鄉洪災導致逾半個鄉陷入泥流中，淤泥、垃圾量驚人，災後軍民合力清淤，昨出動255台機具、上千人，清淤垃圾量高達9861公噸，為近期最高清淤量，今日已投入清溝，預計明天洗街，中央、地方力拚中秋節前夕復原。

    針對花蓮光復鄉淤泥清除工作，環境部環境管理署長顏旭明今天指出，昨日清淤垃圾量高達9861公噸，是近期最高清淤量，今天有12縣市政府環保局前來馳援，期望能持續清淤，力拚中秋節前夕恢復市容。

    在環境消毒方面，環境部也針對各村里與廢棄物暫置場，每2日消毒1次，消毒劑均已備妥充分無虞，今起也開放民眾向村長登記，實施家戶消毒工作。

    有關下水道清淤部分，內政部國土管理署長吳欣修說，目前已完成下水道開蓋處調查，由於鄰近火車站區域的下水道長度較長，國土署將與環境部及地方環保局共同合作。

    至於佛祖街東側、北側，以及林森路末端部分，由於下水道出口淤塞嚴重，將協調農業部將下游淤土清理完畢後，再進行下水道淤泥清除作業，早日恢復下水道暢通。

    中央災害應變中心前進協調所表示，目前最重要目標，就是趕在中秋節前完成災區住家清潔、道路清淤及垃圾清理等工作，由各責任區指揮官負責，其中在道路清淤及垃圾清理部分，白天由環境部及花蓮縣政府環保局共同協力清理，夜間則由軍方接手，24小時不間斷清理，協助居民早日恢復家園。

    花蓮縣政府說明，清淤工作持續進行，截至目前已調度790車次清淤車輛進場，環保局與環境部協力推進，市區排水溝清理同步展開，3日內已完成70公尺溝渠，化糞池亦恢復暢通。為加快進度，協調每日百輛以上清淤車入場施工，並實施交通管制，確保作業效率。

    縣府表示，昨日已清理中山路、中正路、林森路、敦厚路、中華路及台九線近7公里，泥沙清運量近1萬公噸，國軍人力2日也將增加至3054人投入清淤工作。

    環境部針對各村里與廢棄物暫置場，每2日消毒1次。（記者王錦義攝）

    環境部針對各村里與廢棄物暫置場，每2日消毒1次。（記者王錦義攝）

