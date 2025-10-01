大翻盤!在野派5比0完勝 賴育佑回鍋水里農會總幹事

南投水里鄉農會總幹事候聘，在野派以5票對0票完勝大翻盤，由前任總幹事賴育佑回鍋。（記者劉濱銓攝）

南投水里鄉農會總幹事候聘，8月歷經被撤職的理事違法投票、表決無效，當選的總幹事被拔後，昨（9月30日）農會再召開理事會，最終以5票對0票完勝大翻盤，由前任總幹事賴育佑回鍋。

農會因內鬥造成人事懸宕逾半年終於落幕，惟遭逆轉的理事長蕭志全則說，有關被撤職的理事仍在訴願中，後續結果出爐會再爭取應有的權益。

請繼續往下閱讀...

水里鄉農會今年初改選理、監事，3月由蕭志全以5票對4票險勝，回鍋擔任理事長，並對時任總幹事賴育佑不再續聘，農會因此「變天」。

但之後當權派1名郭姓理事因土地資格不符被檢舉，因而被撤銷理事職務，但該理事仍插手總幹事候聘，違法出席投票產生新任總幹事陳美鳳，當時農業部為此還行文廢止新任總幹事，改由農會秘書暫代。

一般農會本該在3月初就產生總幹事，但水里農會卻因變天、內鬥，一拖就超過半年，昨農會再度召開理事會，9席理事中，以理事長蕭志全為首的當權派，因郭姓理事被撤職，握有的5席因此失去1席僅剩4席，而候補上任的黃姓理事則屬在野派，至此水里農會又再度變天。

昨在總幹事候聘投票時，蕭志全一派全體棄權拒投，由在野重新掌權的一派，則挾席次優勢，以5比0票數完勝，並聘前任總幹事賴育佑回鍋，水里農會派系鬥爭才暫告段落。

賴育佑表示，日後農會經營會以和諧為重，並與對方陣營的理事多溝通磨合，以帶領農會各項業務重回軌道。

南投水里鄉農會召開理事會候聘總幹事，由前任總幹事賴育佑回鍋。（記者劉濱銓攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法