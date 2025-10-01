為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大翻盤!在野派5比0完勝 賴育佑回鍋水里農會總幹事

    2025/10/01 16:10 記者劉濱銓／南投報導
    南投水里鄉農會總幹事候聘，在野派以5票對0票完勝大翻盤，由前任總幹事賴育佑回鍋。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉農會總幹事候聘，在野派以5票對0票完勝大翻盤，由前任總幹事賴育佑回鍋。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉農會總幹事候聘，8月歷經被撤職的理事違法投票、表決無效，當選的總幹事被拔後，昨（9月30日）農會再召開理事會，最終以5票對0票完勝大翻盤，由前任總幹事賴育佑回鍋。

    農會因內鬥造成人事懸宕逾半年終於落幕，惟遭逆轉的理事長蕭志全則說，有關被撤職的理事仍在訴願中，後續結果出爐會再爭取應有的權益。

    水里鄉農會今年初改選理、監事，3月由蕭志全以5票對4票險勝，回鍋擔任理事長，並對時任總幹事賴育佑不再續聘，農會因此「變天」。

    但之後當權派1名郭姓理事因土地資格不符被檢舉，因而被撤銷理事職務，但該理事仍插手總幹事候聘，違法出席投票產生新任總幹事陳美鳳，當時農業部為此還行文廢止新任總幹事，改由農會秘書暫代。

    一般農會本該在3月初就產生總幹事，但水里農會卻因變天、內鬥，一拖就超過半年，昨農會再度召開理事會，9席理事中，以理事長蕭志全為首的當權派，因郭姓理事被撤職，握有的5席因此失去1席僅剩4席，而候補上任的黃姓理事則屬在野派，至此水里農會又再度變天。

    昨在總幹事候聘投票時，蕭志全一派全體棄權拒投，由在野重新掌權的一派，則挾席次優勢，以5比0票數完勝，並聘前任總幹事賴育佑回鍋，水里農會派系鬥爭才暫告段落。

    賴育佑表示，日後農會經營會以和諧為重，並與對方陣營的理事多溝通磨合，以帶領農會各項業務重回軌道。

    南投水里鄉農會召開理事會候聘總幹事，由前任總幹事賴育佑回鍋。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉農會召開理事會候聘總幹事，由前任總幹事賴育佑回鍋。（記者劉濱銓攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播