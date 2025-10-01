鼓勵學生助光復災後重建 台師大供交通、生活、設備3補助

台師大鼓勵學生前往災區協助重建，將提供交通、生活、設備3種補助。（資料照）

花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖潰流導致災情，亟需人力協助災區復原，台灣師範大學今天表示，鼓勵並支持學生組隊或個人前往花蓮協助，校方將提供交通、生活、設備等3方面的補助，且溯及既往。

台師大透過學務處啟動「暖陽行動補助計畫」，盼透過學生社會實踐協助花蓮光復災後的重建。校方指出，重建不只是物質的補給，更需要彼此的支持與陪伴，故鼓勵並支持學生組織志工隊伍或個人前往花蓮，投入光復地區的協助工作。盼透過實際的行動，希望每一份關懷都能轉化為重建的力量。

請繼續往下閱讀...

台師大說明，學生組團或個人前往可補助交通，以台北至花蓮自強號來回費用補助為基準，為688元來回總額1376元；而生活補助則是提供膳食及基本生活支出補助400元。另若有必要服務器材與物資之支出，也可檢附購買證明與統編申請補助。

校方提醒，即將行動的同學請以活動日為基準提早3日填寫表單，以利校方投保意外險，而且該專案溯及已完成任務的同學。盼每一位投入的同學，都是希望的種子，把溫暖帶進花蓮，把關懷化作行動，讓重建的路上不再孤單。

校方也感謝台師大50–60重聚校友群 熱心捐款支持，使計畫得以順利推動。校友的善意捐助，不僅是資源的挹注，更象徵著跨世代的情誼與承擔。從校園走出的每一位師大人，無論身在何處，始終心繫母校與社會，共同傳遞愛與希望。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法