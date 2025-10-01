台灣咖啡節10/11在古坑綠色隧道 揪你喝好咖

2025台灣咖啡節古坑序曲10月11、12日在古坑綠色隧道盛大登場。（記者李文德攝）

雲林古坑咖啡遠近馳名，但受丹娜絲颱風影響，導致大量咖啡果樹折枝、倒伏，損失嚴重。中秋過後將進入咖啡產季，農民預估損失可能超過3成，不過為留住消費者的心，普遍傾向不漲價。此外古坑鄉公所10月11、12日將在綠色隧道舉辦台灣咖啡節，集結當地咖啡農販售產品，邀請民眾品味咖啡魅力。

古坑鄉咖啡種植面積約60公頃，雖僅占全台產量5%，因致力精品化，在國內外市場打出名號，不過今年7月丹娜絲颱風強勁風勢影響下，導致華山、桂林、草嶺、樟湖村等產區受到損害。

古坑鄉咖啡產銷班第12班班長王瀅惠指出，咖啡果一年一期收，今年7月咖啡樹正值掛果期間，大約再3、4個月就能採收，由於果樹幾乎都在迎風面，受不了強風摧殘而倒伏、斷枝，另不少農民叫苦連天，中秋過後古坑將迎來咖啡果採收季，目前初步看來可能減產3成。不過多數農民依然堅持不漲價，希望將古坑濃醇的咖啡飄香至消費者口中。

另，古坑鄉公所為推廣當地咖啡產業在北港朝天宮舉辦「2025台灣咖啡節古坑序曲」記者會，鄉長林慧如、雲林縣副議蔡咏鍀、縣議員張庭綺、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆出席。

林慧如表示，活動10月11、12日將在綠色隧道登場，除有30攤在地咖啡農創市集、消費滿300元贈送烘豆體驗，更有各式表演，精彩可期，此外更推出與北港朝天宮聯名的「咖保庇靈籤濾掛包」，每包背面皆印有六十甲子籤詩，同時還有華山咖啡節在10、11日登場，11月縣府舉辦的咖啡節，歡迎民眾共襄盛舉。

蔡咏鍀說，此次活動朝天宮更將在會場設置臨時行宮，請媽祖神尊坐鎮，也會舉辦6場次擲筊比賽，每場限50人，擲得聖筊就有精美好禮，擲5個以上就可以獲得白玉媽祖像，精彩可期。

公所與北港朝天宮聯名咖啡濾掛包，每包後面都有籤詩，獨具特色。（記者李文德攝）

