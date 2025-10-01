為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園表揚孝行楷模9人獲獎 小三女童李晏綺學手語助爸媽溝通

    2025/10/01 16:21 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園區李晏綺就讀小學3年級，因父母為聽障人士，自幼學會手語協助溝通，課餘更主動推廣手語，並將留長髮捐贈癌症病友。（桃市府提供）

    桃園區李晏綺就讀小學3年級，因父母為聽障人士，自幼學會手語協助溝通，課餘更主動推廣手語，並將留長髮捐贈癌症病友。（桃市府提供）

    桃市府今（1）日於市政會議表揚「114年孝行獎孝行楷模」，今年共有9人獲獎，其中，中壢區陳雪敏、平鎮區邱宣蓉，代表桃園榮獲「全國孝行獎孝行楷模」，今由市長張善政頒獎。

    教育局表示，今年孝行獎獲獎者共有9位，分別為中壢區陳雪敏、平鎮區邱宣蓉、蘆竹區游輝恭、龍潭區羅秋香、八德區鄭重儀、大園區林雪春、新屋區劉柔婷、桃園區李晏綺及龜山區方崇訓。

    張善政表示，中壢區陳雪敏獨力照顧96歲臥病母親長達37年，長情守護令人敬佩，而平鎮區邱宣蓉為照顧雙親，選擇終身未婚，十餘年如一日守護病榻父母，孝心事蹟深具典範意義，兩人雙雙獲選全國孝行獎楷模。

    張善政表示，桃園區李晏綺雖僅小學3年級，因父母為聽障人士，自幼學會手語協助溝通，課餘更主動推廣手語，並將留長髮捐贈癌症病友，年紀雖小卻已展現孝順與助人精神；龜山區方崇訓同樣早熟懂事，年幼便協助照顧74歲行動不便的父親，並分擔家務、體貼母親，以實際行動展現超齡的孝心，令人十分敬佩。

    另，蘆竹區游輝恭提前退休，全心奉養百歲父親與失智母親，照料無微不至；龍潭區羅秋香多年悉心照顧失智母親，展現堅毅孝心；八德區鄭重儀長年與高齡雙親同住，不僅陪伴父親洗腎、照料母親，亦將3名子女扶養長大且成績優異，承上啟下樹立家庭典範。

    大園區林雪春來自越南，丈夫過世後獨力支撐家計，並照顧中風婆婆，展現新住民堅毅精神；新屋區劉柔婷則是印尼新住民，丈夫離世後獨自照顧高齡公婆並陪伴子女成長，其中兒子雖患有自閉症，仍順利考上大學。

    桃園市長張善政1日於市政會議表揚「114年孝行獎孝行楷模」，共有9人獲獎。（桃市府提供）

    桃園市長張善政1日於市政會議表揚「114年孝行獎孝行楷模」，共有9人獲獎。（桃市府提供）

