    首頁 > 生活

    高雄果嶺自然公園將開放 陳其邁：面積媲美紐約中央公園

    2025/10/01 16:05 記者許麗娟／高雄報導
    高雄果嶺自然公園面積廣達70公頃。（圖由市府提供）

    高雄果嶺自然公園面積廣達70公頃。（圖由市府提供）

    高雄澄清湖高爾夫球場轉型為高雄果嶺自然公園10月將開放，與周邊的雙湖公園、澄清湖串聯成大公園特區，面積約400公頃，高雄市長陳其邁表示，將媲美美國紐約中央公園、英國倫敦海德公園，且日後不會再做高爾夫球場的規畫。

    高雄果嶺自然公園開放在即，市長陳其邁今（1）日被問及是否有可能規畫一區作為高爾夫球的培訓場地推廣高爾夫球運動，不過陳回應沒有這樣的規畫。

    陳其邁指出，高雄果嶺自然公園最重要的是要能夠維護整個自然生態，這裡有非常多的鳥類、一些野生動物，植物的樹種也非常的多，希望能夠落實柏林公約的精神，維護自然的生態。

    其次是要還地於民，開放民眾來使用，這裡有高達70公頃的綠地和高大樹木，能夠保留下來做為高雄非常重要的生態資產，同時它串聯雙湖公園、澄清湖和原來的澄清湖公園大特區，面積有將近400公頃，媲美美國中央公園的大小，甚至還稍微大一點，以及像英國的海德公園，希望一方面做公園，一方面也作為環境教育非常重要的場地。

