為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南機場重啟國際航線 台灣虎航年底首航日本熊本及沖繩

    2025/10/01 16:29 記者蔡文居／台南報導
    台南市政府攜手台灣虎航開闢台南及熊本及沖繩國際新航線。（南市觀旅局提供）

    台南市政府攜手台灣虎航開闢台南及熊本及沖繩國際新航線。（南市觀旅局提供）

    台南機場國際航班自COVID-19疫情爆發後停航多時，經台南市觀光旅遊局等市府團隊多年努力洽談下，今天傳出好消息，南市府攜手台灣虎航開闢全新國際航線，預計年底前推出「台南—熊本」及「台南—沖繩」定期航班。

    南市觀旅局長林國華指出，「台南—熊本」及「台南—沖繩」航線目前朝每週2班規劃，台南熊本預定於12月23日首航（每週二、五飛航），台南沖繩則預定於12月25日首航（每週四、日飛航），詳細航班資訊將由虎航另外公布。預計2條國際新航線開通後，將吸引更多日本旅客來訪台南，體驗道地美食、歷史文化與城市魅力，並進一步推動國際觀光發展。

    台南市長黃偉哲表示，台南、熊本與沖繩分別是日本與台灣最具吸引力的旅遊目的地。兩座城市也與台南在歷史文化、美食觀光及區域交流上有深厚淵源。熊本與台南都有台積電進駐設廠，豐富的溫泉資源和美味的地方美食均享盛名；而沖繩與台南皆擁有深厚的海洋文化背景，歷史上皆因海上貿易而繁榮，在文化及節慶活動上皆展現濃厚的地方特色。

    他表示，台灣虎航新航線的啟航，不僅縮短了台南與日本西南部的時空距離，更有助於促進旅遊人潮往來，帶動雙向觀光、經貿與文化交流，展現台南作為國際旅遊城市的獨特魅力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播