台南機場重啟國際航線 台灣虎航年底首航日本熊本及沖繩

台南市政府攜手台灣虎航開闢台南及熊本及沖繩國際新航線。（南市觀旅局提供）

台南機場國際航班自COVID-19疫情爆發後停航多時，經台南市觀光旅遊局等市府團隊多年努力洽談下，今天傳出好消息，南市府攜手台灣虎航開闢全新國際航線，預計年底前推出「台南—熊本」及「台南—沖繩」定期航班。

南市觀旅局長林國華指出，「台南—熊本」及「台南—沖繩」航線目前朝每週2班規劃，台南熊本預定於12月23日首航（每週二、五飛航），台南沖繩則預定於12月25日首航（每週四、日飛航），詳細航班資訊將由虎航另外公布。預計2條國際新航線開通後，將吸引更多日本旅客來訪台南，體驗道地美食、歷史文化與城市魅力，並進一步推動國際觀光發展。

請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲表示，台南、熊本與沖繩分別是日本與台灣最具吸引力的旅遊目的地。兩座城市也與台南在歷史文化、美食觀光及區域交流上有深厚淵源。熊本與台南都有台積電進駐設廠，豐富的溫泉資源和美味的地方美食均享盛名；而沖繩與台南皆擁有深厚的海洋文化背景，歷史上皆因海上貿易而繁榮，在文化及節慶活動上皆展現濃厚的地方特色。

他表示，台灣虎航新航線的啟航，不僅縮短了台南與日本西南部的時空距離，更有助於促進旅遊人潮往來，帶動雙向觀光、經貿與文化交流，展現台南作為國際旅遊城市的獨特魅力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法