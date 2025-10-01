不是只有你！IG傳災情「貼文文字全不見」 大批網友哀號

社群平台IG（instagram）今日傳出災情，大量網友回報文字顯示出現異常。（美聯社）

社群平台 IG（Instagram）今日傳出災情，大量網友回報文字顯示異常，甚至有人表示自己的貼文、Reels 內文全數消失，焦急詢問：「大家都一樣嗎？」

今日大量網友在各社群平台回報自己的IG出現災情，根據實時問題及故障監測網站「Downdetector」可見，從昨晚10點開始，就有用戶回報平台出現問題，直到今日下午都還持續有人在回報問題。

請繼續往下閱讀...

目前官方尚未對此做出回應，根據網路統計，相關災情包括「Reels 和貼文內文全部不見」、「所有的貼文都看不到文字」等；還有人回應：「刪掉重新下載還是都看不到」。

網友也紛紛哀號：「拜託字趕快回來 我每篇都很認真打欸」、「我自己帳號看不到但切帳號點進去看就有」、「還以為是自己打的文字沒儲存到」。

本報實測，目前手機板、電腦版使用正常。據了解，本次故障可能為部分網友帳號出現異常，甚至有多個帳號的網友回報，部分帳號正常、部分異常，目前尚不知道發生異常的確切原因。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法