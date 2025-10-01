侯友宜施政報告 議員聚焦新北大巨蛋選址籲對淡水、樹林市民民調

新北市長侯友宜今天宣布新北大巨蛋第二階段選址結果，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估基地。（記者黃子暘攝）

新北市長侯友宜今天宣布新北大巨蛋第二階段選址結果，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估基地，侯下午前往市議會進行施政報告，市議員陳世軒呼籲市府應針對樹林、淡水民調了解市民想法；市議員廖宜琨指出，機五周邊道路恐難拓寬至20到30米，大巨蛋帶來的交通衝擊應為選址最優先考量。侯友宜說，是否做民調可納入參考，市府將成立專業團隊做好詳細評估。

陳世軒指出，新北大巨蛋拋出選址後，對選址抱持疑慮的民眾較多，仍要回歸「交通衝擊當地是否可以負荷」的務實討論，市府將6個選址縮小至2個選址的過程，議會幾乎無從參與，相信市府有科學依據，但相關數據應提供給議會了解，且應針對樹林、淡水2區做民調，讓在地市民也得以參與選址。

廖宜琨表示，他支持大巨蛋為樹林帶來利多，但有交通、噪音、視野3項問題市府應回應；機五周邊道路並無法拓寬到20至30米，距離樹林火車站有距離，如設簡易站，是否能達到預期效益？新北大巨蛋欲容納5萬人，納入大眾運輸考量，如有6000台自駕車進出，停車、進場散場動線如何規劃？還有落成後辦活動的噪音、巨大建物影響周邊住戶視線問題都要謹慎考慮。

侯友宜回應，是否做民調可納入參考，淡水有淡北道路、淡海輕軌二期、淡江大橋、關渡二橋等建設，相關因素都可納入交通評估，市府將成立專業顧問團隊，目前僅是提出2個較可行的選址方案，交通衝擊一定要降到最低，2處選址腹地夠大，可彈性調整的空間多。

市議員山田摩衣則關心侯友宜是否有把握在任內完成大巨蛋都市計畫、新市長是否會尊重侯市府選址？侯友宜說，有把握經專業評估後報告最終選址，很多事情要回歸專業，而非政治。

