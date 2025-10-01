好「扯」！南投大貨車載貨超高超重 扯斷電桿交通大亂

1輛裝有吊臂的大貨車，30日晚間行經南投市彰南路二段、祖祠路口時勾到電線扯斷電桿，導致交通受阻。（警力提供）

1輛裝有吊臂的大貨車，昨晚（9月30日）行經南投市彰南路二段、祖祠路口時，疑因載運的板模堆置太高，導致吊臂勾到電線扯斷電桿，造成路口交通號誌停擺，一度交通大亂，警方趕緊派員前往疏導，依道路交通管理處罰條例第29條相關規定告發大貨車駕駛人，最高可處2萬8000元罰鍰。

警方指出，這輛大貨車昨晚7時41分許行經南投市彰南路二段、祖祠路口時，疑因載運的板模堆置太高，導致吊臂無法放下勾到電線扯斷電桿，路口交通號誌因而停擺，造成交通受阻，警方獲報趕緊派員前往處理及疏導交通。

南投警分局指出，該大貨車載運貨品超高、超重，違反道路交通管理處罰條例第29條相關規定，最高可處2萬8000元罰鍰，呼籲車輛裝載貨物，應遵守限高、限重、限寬等規定，行經人行陸橋、涵洞或牌樓時更要特別注意高度限制，並做好行前安全檢查，減速慢行，以策安全。

大貨車載運的板模堆置太高，導致吊臂勾到電線扯斷電桿，警方將依道路交通管理處罰條例第29條規定開罰。（警方提供）

