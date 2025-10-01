為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    好「扯」！南投大貨車載貨超高超重 扯斷電桿交通大亂

    2025/10/01 15:55 記者張協昇／南投報導
    1輛裝有吊臂的大貨車，30日晚間行經南投市彰南路二段、祖祠路口時勾到電線扯斷電桿，導致交通受阻。（警力提供）

    1輛裝有吊臂的大貨車，30日晚間行經南投市彰南路二段、祖祠路口時勾到電線扯斷電桿，導致交通受阻。（警力提供）

    1輛裝有吊臂的大貨車，昨晚（9月30日）行經南投市彰南路二段、祖祠路口時，疑因載運的板模堆置太高，導致吊臂勾到電線扯斷電桿，造成路口交通號誌停擺，一度交通大亂，警方趕緊派員前往疏導，依道路交通管理處罰條例第29條相關規定告發大貨車駕駛人，最高可處2萬8000元罰鍰。

    警方指出，這輛大貨車昨晚7時41分許行經南投市彰南路二段、祖祠路口時，疑因載運的板模堆置太高，導致吊臂無法放下勾到電線扯斷電桿，路口交通號誌因而停擺，造成交通受阻，警方獲報趕緊派員前往處理及疏導交通。

    南投警分局指出，該大貨車載運貨品超高、超重，違反道路交通管理處罰條例第29條相關規定，最高可處2萬8000元罰鍰，呼籲車輛裝載貨物，應遵守限高、限重、限寬等規定，行經人行陸橋、涵洞或牌樓時更要特別注意高度限制，並做好行前安全檢查，減速慢行，以策安全。

    大貨車載運的板模堆置太高，導致吊臂勾到電線扯斷電桿，警方將依道路交通管理處罰條例第29條規定開罰。（警方提供）

    大貨車載運的板模堆置太高，導致吊臂勾到電線扯斷電桿，警方將依道路交通管理處罰條例第29條規定開罰。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播