敦化南路開到公館圓環要走40分鐘！張志豪傻眼：這...正常嗎？

公館圓環改建為「正交路型」，第一個上班日陷入嚴重壅塞，引發大量通勤族在網路上抱怨。（即時新聞攝）

台北市政府拆除公館圓環，昨（9月30日）首上班日出現交通大壅塞引發民怨，圓環拆除前一晚曾現身表明反對立場的民眾黨議員張志豪也質疑，傍晚走基隆路從敦化南路口開到公館圓環竟要花40分鐘，這正常嗎？

台北市公館圓環公車專用的羅斯福路車行地下道自9月13日開拆，前一晚民團舉辦守護圓環走讀行動，張志豪、社民黨議員苗博雅都到場聲援。張志豪也強調「沒有溝通，沒有動工」，反對市府在與市民取得共識之前，就強行動工拆除。

昨日為公館圓環拆除後首個上班日，不僅上午羅斯福路車流回堵至景美，晚間基隆路往福和橋方向更是大塞。張志豪就在臉書貼文表示：「傍晚錄影完接著趕地方行程。前段的路就不提了，從基隆路敦化南路口開車到公館圓環，我花了40分鐘。這⋯這正常嗎？這……。」

民眾也留言表示，「完全不正常 以前即使尖峰也只要10分鐘，這根本就是為了拆而拆！」、「用老話說是交通適應期」；不過也有人緩頰說，「老實說通勤時間這真的是很正常，一直以來都這樣，還是希望可以改善」。

