2025全球百大目的地故事獎 台南老屋民宿獲選

台南市獨特的歷史古都氛圍，已然成為國內旅遊第一品牌，圖為台南民宿展覽。（記者蔡文居攝）

2025全球綠色目的地年會在法國奧克西塔尼（Occitanie）舉行，在法國當地時間9月29日晚間頒發「2025全球百大目的地故事獎」（2025 Green Destinations Top 100 Stories），台南市政府觀光旅遊局今年首次以老屋民宿為主軸，以「時光留痕，古城新生」獲選全球百大目的地故事獎。

荷蘭非營利組織「綠色目的地基金會」（Green Destinations Foundation）從2014年起辦理全球百大綠色旅遊目的地故事競賽，透過各目的地的永續故事分享，展現各國在永續發展目標的實踐，參賽者須通過第一輪的永續基礎準則評鑑後，才能進行第二輪的「優良實踐故事評選」（Good Practice Stories）。為響應全球環境永續目標，觀旅局於2023年成為全球永續旅遊目的地基金會會員，今年首次以老屋民宿為主軸，與38個國家、180多個旅遊目的地一同角逐全球百大故事。

南市觀旅局長林國華表示，台南持續發展永續旅遊，其中老屋民宿在管理單位與旅宿相關協會的共同努力下，不僅成功形塑優質民宿品牌形象，並透過「民宿經營公約」的永續實踐，像是不打擾周邊安寧、不影響周圍交通，使用節能節水設備及推廣在地文化等，除多次獲得中央肯定，也結合旅宿業者成為觀光推手，傳遞台南在地文化特色，更讓國際綠色旅遊市場看到台南民宿品牌價值。

台灣永續旅行協會理事長陳盈潔代表台南市獲頒「2025全球百大目的地故事獎」。（圖由南觀旅局提供）

南市榮獲2025全球百大目的地故事獎。（圖由南觀旅局提供）

