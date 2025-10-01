為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    許智傑報佳音 虎航年底闢高雄直飛熊本航線

    2025/10/01 15:55 記者葛祐豪／高雄報導
    許智傑預告虎航今年底將開闢高雄直飛熊本航線。（圖擷自許智傑臉書）

    高雄機場新航線逐漸增加，立委許智傑今（1日）搶先預告，今年底虎航將開闢高雄直飛日本熊本航線，這也是高雄首次有廉航直飛熊本。

    許智傑今天於臉書表示，今年2月，他帶領約20人服務團隊搭乘首航班機，前往熊本推動城市外交，拜訪熊本縣知事、市長及地方政要，並邀請熊本政要來高雄。隔週，熊本縣知事立即回訪高雄，針對航線、觀光、經貿、台積電交流，兩市姊妹情誼持續深化。

    許智傑透露，今天10月1日是新一季的開始，很開心收到獨家消息「高雄將有低成本航空直飛熊本！」經過台日雙方努力，這將成為台日航線的重要里程碑，預計年底開航。

    網友詢問是哪家?許智傑回應說「虎航深耕高雄第13條航線」，高雄-熊本每周2班，時間是週二、週五，高雄機場08:40、熊本機場11:50；高雄機場19:50 、熊本機場21:45，他也規劃親自快閃熊本，參與這場重要盛事。

    此外，另家廉航「捷星日本航空」，也預計於今年12月中旬，開闢高雄直飛東京成田機場航線，每天1班，這也是繼華航、長榮、虎航、聯合、亞航後，第6家高雄直飛東京的航空公司。

