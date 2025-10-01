台中爵士音樂節10/17登場 議員要求野餐墊佔位亂象別再現

市議員黃守達擔心今年台中爵士音樂節會如去年有脫序的事件發生。（記者蘇金鳳攝）

台中市爵士音樂節10月17日登場，今天在中市議會遭議員質疑，該活動不但未帶來經濟效益，住宿率沒有增加，同時由於去年發生如野餐墊佔位置甚至出現轉租、黃牛喊價、深夜喧鬧等多起脫序行為，要求今年文化局要避免相同情形再發生。

文化局長陳佳君表示，會努力跟店家結合，提高經濟效益；今年進場時間會有限制，為維護活動品質與秩序，均透過各式廣播加強宣導活動規範與禮儀，包含不佔位、安靜聆聽、不亂丟垃圾，並於周邊設置指示牌、安排工作人員引導。

請繼續往下閱讀...

市議員黃守達表示，今年度的「台中爵士音樂節」主舞台活動預計於10月17日起在市民廣場舉行，而去年爵士音樂節亂象叢生，發生多起脫序行為，如用野餐墊佔位置、甚至出現轉租、黃牛喊價情形，活動結束後，深夜喧鬧，要求相當情形今年不應再發生。

此外，他指出，每逢爵士音樂節，市民廣場周邊交通就大打結，鼓勵民眾利用綠色運具，僅限YouBike，並未擴及公車或增開班次，形成道路越來越塞，公車運量卻越來越低的窘況。

市議員朱暖英則表示，爵士音樂節號稱百萬人潮 經濟效益卻不見成長，近三年台中市整體觀光產值並無明顯突破，飯店住房率也僅維持在6成上下，與文化局所宣稱的「百萬人潮湧入」明顯不符。

陳佳君表示，台中爵士音樂節於2022至2024年，每年均突破百萬人次參與，去年更創下高達20億元商機；辦理期間積極結合商家提出各項優惠，2024年更突破百家友好店家，預計今年將吸引突破500家友好店家合作。

市議員朱暖英質疑台中爵士音樂節是否有帶來經濟效益。（記者蘇金鳳攝）

文化局長陳佳君表示，今年的台中爵士音樂節會加強秩序的維護。（記者蘇金鳳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法