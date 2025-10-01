為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中爵士音樂節10/17登場 議員要求野餐墊佔位亂象別再現

    2025/10/01 16:11 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員黃守達擔心今年台中爵士音樂節會如去年有脫序的事件發生。（記者蘇金鳳攝）

    市議員黃守達擔心今年台中爵士音樂節會如去年有脫序的事件發生。（記者蘇金鳳攝）

    台中市爵士音樂節10月17日登場，今天在中市議會遭議員質疑，該活動不但未帶來經濟效益，住宿率沒有增加，同時由於去年發生如野餐墊佔位置甚至出現轉租、黃牛喊價、深夜喧鬧等多起脫序行為，要求今年文化局要避免相同情形再發生。

    文化局長陳佳君表示，會努力跟店家結合，提高經濟效益；今年進場時間會有限制，為維護活動品質與秩序，均透過各式廣播加強宣導活動規範與禮儀，包含不佔位、安靜聆聽、不亂丟垃圾，並於周邊設置指示牌、安排工作人員引導。

    市議員黃守達表示，今年度的「台中爵士音樂節」主舞台活動預計於10月17日起在市民廣場舉行，而去年爵士音樂節亂象叢生，發生多起脫序行為，如用野餐墊佔位置、甚至出現轉租、黃牛喊價情形，活動結束後，深夜喧鬧，要求相當情形今年不應再發生。

    此外，他指出，每逢爵士音樂節，市民廣場周邊交通就大打結，鼓勵民眾利用綠色運具，僅限YouBike，並未擴及公車或增開班次，形成道路越來越塞，公車運量卻越來越低的窘況。

    市議員朱暖英則表示，爵士音樂節號稱百萬人潮 經濟效益卻不見成長，近三年台中市整體觀光產值並無明顯突破，飯店住房率也僅維持在6成上下，與文化局所宣稱的「百萬人潮湧入」明顯不符。

    陳佳君表示，台中爵士音樂節於2022至2024年，每年均突破百萬人次參與，去年更創下高達20億元商機；辦理期間積極結合商家提出各項優惠，2024年更突破百家友好店家，預計今年將吸引突破500家友好店家合作。

    市議員朱暖英質疑台中爵士音樂節是否有帶來經濟效益。（記者蘇金鳳攝）

    市議員朱暖英質疑台中爵士音樂節是否有帶來經濟效益。（記者蘇金鳳攝）

    文化局長陳佳君表示，今年的台中爵士音樂節會加強秩序的維護。（記者蘇金鳳攝）

    文化局長陳佳君表示，今年的台中爵士音樂節會加強秩序的維護。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播