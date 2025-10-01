國立澎湖科技大學校長難產 第二輪遴選李文熙出線

國立澎湖科技大學第九任校長，確定由李文熙出任。（記者劉禹慶攝）

國立澎湖科技大學是澎湖最高學府，但第9任校長一直難產，

今（10月1日）遴選委員會召開第8次會議，以無記名投票方式，經出席委員過半數同意，終於選任李文熙為第9任校長，並由澎科大依規定報請教育部聘任之，新龍頭終於在學期中塵埃落定。

今年國立澎湖科技大學前校長黃有評借調屆滿，返回台北科技大學任教，旋即展開第9任校長遴選，首輪經15位委員投票，3名候選人李文熙、楊政穎、鄭明松得票數都未過半數8票，依照遴選規則重新公開推薦校長候選人，其中李文熙與鄭明松都是澎湖人。

第二輪候選人增加為4人，分別為李文熙、王聖璋、鄭明松、徐立群，由於首輪校長遴選難產，第二輪遴選程序較長，原校長黃有評必須返回台北科技大學任教，因此新學期開始，由副校長邱采新代理校長處理校務，直至新任校長到職後才解除任命。

新任澎科大校長李文熙教授，為成功大學電機工程學系特聘教授借調亞洲大學副校長。學歷：國立中山大學經營管理碩士．國立交通大學電子研究所博士。雖然是澎湖人返鄉擔任澎科大校長，但自澎科大校長遴選制度實施後，竟從來無人連任，也讓外界相當震驚。

