為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國立澎湖科技大學校長難產 第二輪遴選李文熙出線

    2025/10/01 16:00 記者劉禹慶／澎湖報導
    國立澎湖科技大學第九任校長，確定由李文熙出任。（記者劉禹慶攝）

    國立澎湖科技大學第九任校長，確定由李文熙出任。（記者劉禹慶攝）

    國立澎湖科技大學是澎湖最高學府，但第9任校長一直難產，

    今（10月1日）遴選委員會召開第8次會議，以無記名投票方式，經出席委員過半數同意，終於選任李文熙為第9任校長，並由澎科大依規定報請教育部聘任之，新龍頭終於在學期中塵埃落定。

    今年國立澎湖科技大學前校長黃有評借調屆滿，返回台北科技大學任教，旋即展開第9任校長遴選，首輪經15位委員投票，3名候選人李文熙、楊政穎、鄭明松得票數都未過半數8票，依照遴選規則重新公開推薦校長候選人，其中李文熙與鄭明松都是澎湖人。

    第二輪候選人增加為4人，分別為李文熙、王聖璋、鄭明松、徐立群，由於首輪校長遴選難產，第二輪遴選程序較長，原校長黃有評必須返回台北科技大學任教，因此新學期開始，由副校長邱采新代理校長處理校務，直至新任校長到職後才解除任命。

    新任澎科大校長李文熙教授，為成功大學電機工程學系特聘教授借調亞洲大學副校長。學歷：國立中山大學經營管理碩士．國立交通大學電子研究所博士。雖然是澎湖人返鄉擔任澎科大校長，但自澎科大校長遴選制度實施後，竟從來無人連任，也讓外界相當震驚。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播