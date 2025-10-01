為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復災前撤離機構47長者 長照協會：若晚一步後果不敢想

    2025/10/01 15:47 記者王錦義／花蓮報導
    光復住宿式長照中心這次也受到水災影響,來自高雄的林先生說他已經清了五天,終於把室內淤泥清空。(記者王錦義攝)

    光復住宿式長照中心這次也受到水災影響，來自高雄的林先生說他已經清了五天，終於把室內淤泥清空。（記者王錦義攝）

    光復唯一一間住宿式長照中心這次也受到水災影響，水淹約60公分高，室內充滿污泥，一群志工跟國軍協助清理，來自高雄的林先生說，他已經清了5天，終於把室內淤泥清空，剩下細部清理；花蓮縣長期照護發展協會理事長黎光耀也在臉書上說，接到縣府通知警告，在水災前一天帶隊協助光復當地安養機構、把住民移至壽豐，47名住民都順利保命。

    林先生說，朋友因為接到光復長照的友人求助，所以他們利用連假到花蓮幫忙，現場慘不忍睹，所有的病床都被大水推到疊在一起，室內滿是污泥，還好後來有國軍，年輕人力氣大，把一堆很重的病床拖出去，再加上很多鏟子超人志工、機具，花了5天把室內污泥清乾淨，今天終於露出地板，剩下就是細部清理。

    黎光耀臉書寫說，上月22日午後，颱風前的大雨斷斷續續地下著，縣府社會處通知各長照中心啟動預防性撤離，47位住民中，有18位臥床，還有仰賴氧氣機維持呼吸的長者，從光復到壽豐，來回一趟需80分鐘，直到深夜11點半，最後一批長者才完成安置，看到馬太鞍溪橋斷裂的一瞬間，讓人心頭一震，如果晚一步，後果不敢想像。

    光復住宿式長照中心這次也受到水災影響,室內充滿污泥,一群志工跟國軍協助清理。(記者王錦義攝)

    光復住宿式長照中心這次也受到水災影響，室內充滿污泥，一群志工跟國軍協助清理。（記者王錦義攝）

    光復唯一一間住宿式長照中心這次也受到水災影響,水淹約60公分高。(記者王錦義攝)

    光復唯一一間住宿式長照中心這次也受到水災影響，水淹約60公分高。（記者王錦義攝）

