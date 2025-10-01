勤益科大國際志工隊化身「鏟子超人」 挺進光復鏟汙泥

台中勤益科大國際志工服務社12名學生，利用假期前往花蓮光復鄉大馬村，協助居民清理汙泥重建家園。（圖由勤益科大提供）

花蓮馬太鞍溪潰流引發洪患，造成光復鄉民宅嚴重受創，因許多民眾住家都積滿淤泥，急需外界協助災後復原，國立勤益科大國際志工服務社利用教師節連假，號召12位同學化身為「鏟子超人」前往災區，租車行和鄰近的商家得知要去救災，不但租金打折，還贊助鏟子、水桶等工具，讓他們順利挺進大馬村協助居民挖汙泥，大家愛心接力，用實際行動傳遞社會關懷。

勤益科大國際志工隊這次利用教師節連假挺進光復災區，因買不到火車票，加上需要自備大量救災物資與工具，決定分租1輛9人座及1輛5人座車輛前往。租車行老闆得知要去災區幫忙，主動提供租金8折優惠，並贊助鏟子、水桶、刮刀、毛巾等物資。鄰近的毛巾行與帆布袋店老闆也捐贈物品支援，期望幫助學生發揮更大救災功能，為學生注入滿滿的能量。

9月28日傍晚一行人終於抵達花蓮，卻因道路阻斷，車輛無法進入，決定改搭火車轉進災區，晚間入住平價旅館，隔天清晨不到7點，12名志工們便徒步20多分鐘前往光復鄉大馬村，協助清理滿屋子的汙泥。

學生表示，親自到場才知道災情的嚴重，因為屋內的淤泥竟與門一樣高，家具、玩具全都埋在汙泥裡，甚至有長輩珍藏多年的結婚照與家族合影也在洪患中受損。大家小心翼翼地協助將物品清出，幫居民挽回記憶。

參與的學生表示，將汙泥清出屋外真的不容易，其中有2人就因過度勞累而掛病號，不過大家仍堅持協助完成清理。雖一整天下來大家都滿身泥濘，不過能替居民重建家園，真的很有意義。尤其沿途許多當地民眾為他們加油打氣，讓他們深刻體會到付出的價值與力量。

台中勤益科大國際志工服務社12名學生，利用假期前往花蓮光復鄉大馬村，協助居民清理汙泥重建家園。（圖由勤益科大提供）

