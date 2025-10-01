為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    連27年手作月餅傳愛 宜蘭家扶溫媽媽義工隊中秋送暖

    2025/10/01 15:49 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭家扶溫媽媽義工隊連續27年號召義工製作月餅，傳承中秋送暖行動。（圖由宜蘭家扶提供）

    宜蘭家扶中心溫媽媽義工隊連續27年在中秋節前夕號召義工製作月餅，今年預計製作4050顆共450盒，宜蘭家扶扶幼委員會另外購買及募集350盒，合計800盒，要送給經濟弱勢的扶助家庭，傳承中秋送暖行動。

    宜蘭家扶中心今天（1日）指出，溫媽媽義工隊考量物價高漲，為減輕弱勢家庭負擔，又能維持過節氣氛，今年將延續月餅製作，由隊長鄭金雪擔任總召，昨天起號召隊員齊聚家扶，從備料、揉餅、烘烤、包裝，每一步都注入滿滿心意，預計3天內做出4050顆月餅，分裝成450盒。

    此外，宜蘭家扶扶委會透過購買及募集社會善心，取得350盒月餅，加上溫媽媽義工隊製作的450盒，共有800盒，讓受贈的800戶弱勢家庭，感受社會的愛心與關懷。

    溫媽媽義工隊長鄭金雪說，她的家庭過去曾受宜蘭家扶協助，陪伴他們在生活困境中打拚，度過人生的低谷，如今她的孩子已成家立業，現在將心力放在對弱勢家庭的關懷，幫助需要幫助的家庭，溫媽媽義工隊製作月餅傳統順利延續27年。

    宜蘭家扶主任陳錫平認為，一顆手作月餅，就是一份心意的傳遞，希望透過這樣公益行動，展現溫媽媽義工隊凝聚力，也讓受助家庭體驗人與人之間真誠的支持陪伴。

    宜蘭家扶溫媽媽義工隊手作月餅傳愛心。（圖由宜蘭家扶提供）

