不缺席台灣設計展熱潮 彰化二林自辦文化季傳承百年歷史事件

二林圖書館舉辦「蔗農百年：過去與未來」展覽，以多元角度呈現歷史的當代價值。（記者陳冠備攝）

台灣設計展將於10月10日在彰化登場，展區橫跨彰化市、鹿港、田尾及田中，唯獨缺席西南角二林鎮，不過二林並未缺席熱潮，反而以更豐沛的文化能量自辦「二林文化季」，即日起至11月2日舉辦的「二林文化季」，正逢「二林蔗農事件」百週年，規劃逾17場藝文與農產活動，帶民眾走進歷史，感受二林獨特的文化底蘊。

二林鎮長蔡詩傑表示，1925年的「二林蔗農事件」是台灣農民運動的重要里程碑，讓今年的文化季別具意義。鎮公所與在地學校、社區大學合作，推出「二林蔗農事件百週年紀念論壇」、「重返歷史現場，走讀蔗農事件足跡」等活動，引領民眾穿越百年時空，體會先人爭取權益的勇氣。二林圖書館同時舉辦「蔗農百年：過去與未來」展覽，以多元角度呈現歷史的當代價值。

蔡詩傑指出，文化季源自對蔗農事件的感念，連續18年舉辦，已成為凝聚在地認同的重要平台。今年活動更加豐富，首週以「2025紫晶盃葡萄酒評鑑」揭幕，精選二林優質葡萄酒；10月還有「晤出團」兒童劇《精靈奶奶的祖傳祕方》、鳳舞奇觀布袋戲團《楊戩降妖記》等演出，以及香草藝文詩詞、書法、國畫三社聯展，二林農會還將舉辦「新酒發表」及「龍情蕎薏產業文化活動」，推廣在地農特產。

在地產業在國際亮眼表現也為文化季加分！蔡詩傑說，包括秉森酒莊以「1925蔗魂蘭姆酒」、「巴布薩紅葡萄酒」參加今年法國里昂國際酒類大賽奪下雙金，樂林食物銀行則勇奪亞太永續獎金獎，展現二林在農業轉型與社會創新上的豐碩成果。

蔡詩傑說，二林雖然未納入台灣設計展展區，但縣府仍推出二林農遊行程，包含全台最大火龍果產區、全國最密集的酒莊。從藝文表演到歷史走讀、從品酒到採果，二林文化季一次滿足，歡迎全台民眾來西南角體驗不一樣的彰化風情。

彰化縣二林鎮連續18年舉辦「二林文化季」，正逢「二林蔗農事件」百週年，規劃超過17場藝文與農產活動。（記者陳冠備攝）

二林文化季正逢「二林蔗農事件」百週年，鎮公所推出「紀念論壇」、「重返歷史現場，走讀蔗農事件足跡」等活動，引領民眾穿越百年時空，體會先人爭取權益的勇氣。（二林鎮公所提供）

台灣設計展區獨缺西南角，二林鎮未缺席熱潮，自辦「二林文化季」，規劃超過17場藝文與農產活動，展現豐沛的文化能量。（二林鎮公所提供）

