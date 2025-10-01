公館圓環回堵福和橋 新北議員：下橋左轉燈過短、儲車空間不足

台北市公館圓環改建上路，今早仍有通勤族回堵在福和橋上。（取自「_n1w.2」Threads）

台北市公館圓環改建為「正交路型」前天上路，不過今早仍有通勤族反映從福和橋往公館方向行駛，依舊回堵在橋上、動彈不得，新北市議員張維倩實際開車後認為，現在橋下左轉燈時間跟儲車空間都無法應付從福和橋下來羅斯福路的左轉車輛，對中、永和地區民眾影響相當大。

張維倩說，新北市中、永和區民眾通勤使用福和橋比例非常高，現在移除圓環，等於強迫這些用路人在行車習慣上做很大改變，以前汽車下橋左轉時就繞著圓環左轉，但硬改成正交型路口後，她開車從永和行經福和橋下橋左轉羅斯福路，發現左轉燈時間超短、大約不到10 秒鐘，1次約僅能過3台車，「必須千辛萬苦擠在那邊等左轉燈」，且車道儲車空間也顯得不夠。

台北市長蔣萬安今表示，台北市過往有重大路間工程改造，需至少2週，整個車流狀況才會回到工程施作前的情形。對此，張維倩認為，蔣萬安提的至少2週是個理想值，這麼多用路人，車流要恢復順暢，時間上應不只2週，會差滿多的，她說，自己經過此圓環非常多年，突然改變，用路人很不習慣，且改造至今也發生零星車禍，回堵無可避免。

新北市議員張嘉玲指出，福和橋車流量向來就多，任何工程變動或事故就容易塞車，今連假後上班第二天，公館圓環路段還是塞車，昨還有工程人員在畫道路標線，輕忽對交通的影響，蔣萬安說適應2週就好，難道政府沒責任？相關配套、事先宣導都沒做好，造成混亂，新北市民深受其害，坦白講「台北市府太便宜行事，好大喜功。」

她呼籲，若台北市相關市政工程影響到新北市，雙北市府應開會、 儘早規劃因應，避免混亂產生。

