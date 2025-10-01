為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    山道猴注意！駕照管理17項新制 增「未滿18歲無照駕駛」再犯班

    2025/10/01 15:16 記者吳亮儀／台北報導
    交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

    交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

    交通部公路局今天（1日）公布17項考駕照、回訓和違規新制，包括高齡駕駛關懷、換照和路考內容改變外，其中增加「未滿18歲無照駕駛」再犯班，以及75歲以上高齡者違規致肇事，須自費至駕訓班完成實地訓練才可換照。

    公路局今天一口氣公布17項駕照管理新制，起因是今年5月19日新北市三峽區78歲余姓老翁開車胡亂衝撞，撞死3名學生及1名家長死亡，另有10餘人受傷，余姓老翁也傷重死亡。這起事件引發社會眾怒，要求交通部徹底改革高齡者駕照換照制度、回訓等，以及嚴格避免有不適任駕駛。

    新公布的17項駕照管理新制中，主要分作三大面向。第一考照制度，未來會提高筆試鑑別度，汽、機車筆試題型取消是非題，都改為選擇題型，並在汽車筆試中加入危險感知及情境題、提高機車筆試危險感知及情境題比例。

    路考部分則針對停讓項目，新增要求考驗動作，如小型車增加視野死角確認考驗項目、大型車增加指差確認等。未來也會導入駕駛模擬器於汽機車駕駛訓練；實施機車道路駕駛訓練及考驗。

    第二是回訓制度，新增3項特定違規行為「闖紅燈」、「無號誌路口未依路權行駛」、「行近未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速」，一般駕駛人1年達3次者、營業大型車職業駕駛人1年達2次者，納入矯正講習對象，即時矯正錯誤駕駛觀念。

    另外，針對重大違規再犯危害道路安全者，新增「未滿18歲無照駕駛再犯班」，針對「講習再犯班及酒駕再犯班」，增加教育課程的內容及時數；另外，吊銷駕照禁考3年以上之駕駛人，須強制完成駕訓課程才能重新考照。

    第三是高齡換照制度，公路局說明，這並非禁止老人開車，而是在滿70歲後在換照前由專業醫師評估體檢靈活機制、免費提供最新法規及安全教育課程，70歲老人經過體格檢查合格後，即可換照使用到75歲。

    至於75歲長者則維持3年換照方式，但若有違規致肇事的老人，規劃自費至駕訓班完成實地訓練後才可換照。為了滿足高齡者外出行的需求及減輕交通支出負擔，針對70歲以上繳回駕照的老人，交通部將提供補助TPASS乘車優惠回饋，包括計程車。

    交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

    交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

    交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

    交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

    交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

    交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

    交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

    交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

    交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

    交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

    交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

    交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播