山道猴注意！駕照管理17項新制 增「未滿18歲無照駕駛」再犯班

交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

交通部公路局今天（1日）公布17項考駕照、回訓和違規新制，包括高齡駕駛關懷、換照和路考內容改變外，其中增加「未滿18歲無照駕駛」再犯班，以及75歲以上高齡者違規致肇事，須自費至駕訓班完成實地訓練才可換照。

公路局今天一口氣公布17項駕照管理新制，起因是今年5月19日新北市三峽區78歲余姓老翁開車胡亂衝撞，撞死3名學生及1名家長死亡，另有10餘人受傷，余姓老翁也傷重死亡。這起事件引發社會眾怒，要求交通部徹底改革高齡者駕照換照制度、回訓等，以及嚴格避免有不適任駕駛。

請繼續往下閱讀...

新公布的17項駕照管理新制中，主要分作三大面向。第一考照制度，未來會提高筆試鑑別度，汽、機車筆試題型取消是非題，都改為選擇題型，並在汽車筆試中加入危險感知及情境題、提高機車筆試危險感知及情境題比例。

路考部分則針對停讓項目，新增要求考驗動作，如小型車增加視野死角確認考驗項目、大型車增加指差確認等。未來也會導入駕駛模擬器於汽機車駕駛訓練；實施機車道路駕駛訓練及考驗。

第二是回訓制度，新增3項特定違規行為「闖紅燈」、「無號誌路口未依路權行駛」、「行近未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速」，一般駕駛人1年達3次者、營業大型車職業駕駛人1年達2次者，納入矯正講習對象，即時矯正錯誤駕駛觀念。

另外，針對重大違規再犯危害道路安全者，新增「未滿18歲無照駕駛再犯班」，針對「講習再犯班及酒駕再犯班」，增加教育課程的內容及時數；另外，吊銷駕照禁考3年以上之駕駛人，須強制完成駕訓課程才能重新考照。

第三是高齡換照制度，公路局說明，這並非禁止老人開車，而是在滿70歲後在換照前由專業醫師評估體檢靈活機制、免費提供最新法規及安全教育課程，70歲老人經過體格檢查合格後，即可換照使用到75歲。

至於75歲長者則維持3年換照方式，但若有違規致肇事的老人，規劃自費至駕訓班完成實地訓練後才可換照。為了滿足高齡者外出行的需求及減輕交通支出負擔，針對70歲以上繳回駕照的老人，交通部將提供補助TPASS乘車優惠回饋，包括計程車。

交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

交通部公路局今天公布17項駕照管理新制。（公路局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法