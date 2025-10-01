高鐵中秋連假離峰仍有座位！ 「尖峰」時段曝光、建議避開

高鐵中秋連假仍有空位的離峰時段包括南下10月4日週六下午17時30分以後；10月5日週日全天雙向，歡迎尚未購票的旅客多加利用離峰時段。（資料照）

本週末起就是中秋節連續假期，台灣高鐵公司今天（1日）公布，離峰時段仍有座位，也提醒民眾避開「尖峰」時段。另外，高鐵公司也擴大台中以北區間的自由座運能，尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站之區間車的自由座車廂等措施。

高鐵公司說明，中秋節疏運期間總計6天，共加開111班次列車、提供1083班次的旅運服務，截至今天（1日）上午11時止，共有54萬4千人次完成訂票。其中，仍有空位的離峰時段包括南下10月4日週六下午17時30分以後；10月5日週日全天雙向，歡迎尚未購票的旅客多加利用離峰時段。

台灣高鐵公司，提醒預計搭乘自由座的旅客，前往車站前先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。

台灣高鐵公司預估，中秋節疏運期間的尖峰時段將落在10月3日週五下午到晚間的南下方向，以及收假日10月6日週一的北上方向，高鐵公司將即時、持續依照各站人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段，分流搭乘。

為加強服務台中以北的短程區間旅客，台灣高鐵說明，有特別擴大台中以北區間的自由座運能，尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站的區間車的自由座車廂增加至9節（1至4車及8至12車），以加強服務自由座旅客；總計中秋節疏運期間將提供24班次，包括南下12班、北上12班的9節自由座區間列車，敬請往返台中以北各站旅客多加利用，並歡迎雙北旅客利用南港站進出，以避開人潮。

