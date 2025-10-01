學生幫「黑熊洗臉」！草屯彩繪稻田 圖案現形

草屯鎮北投國小彩繪稻田呈現台灣黑熊全書本魔毯圖案。（圖由北投國小提供）

草屯鎮北投國小彩繪稻田第13年，今年由台灣黑熊「酷比」當彩繪圖案主角，師生8月插秧的稻田，本週已完整出現台灣黑熊坐在書本魔毯的圖案，中高年級的學生今天下田幫忙拔雜草，如去幫台灣黑熊洗臉，而在稻田畔負責加油的低年級學生羨慕可拔草的學長姊，頻喊「好想下田」。

草屯鎮北投國小從2013年開始推動彩繪稻田的食農教育，過去彩繪的主角是貓熊，今年則改以台灣黑熊當主角，再搭配該校推動讀的主題，設計台灣黑熊「酷比」坐書本魔毯的圖案，經2個月稻田彩繪圖案已完整現形，本週起是最佳觀賞和空拍時期，由於該塊田不噴農藥，因此學校今天集合全校師生，中高年級學生下田幫該塊田拔雜草，低年級學生則在稻田畔為學長姐加油。南投縣府教育處長王淑玲也到場鼓勵小朋友，感謝他們的辛苦付出。

北投國小指出，今年彩繪稻田主題是「北投熊讚、夢想啟航」，主角是台灣黑熊，使用黑色的蓬萊米、黃色的蓬萊米和白色的在來米種出黑熊圖案，到11月底收割前都是適合前來取賞景的好時機。

草屯鎮北投國小高年級學生到台灣黑熊圖案區拔雜草。（記者陳鳳麗攝）

