    生活

    手腳要快！苗栗客家四炆四炒晚宴 明起開放認桌

    2025/10/01 15:21 記者彭健禮／苗栗報導
    「苗栗食光2025客家四炆四炒」晚宴10道佳餚公布，道道都是客家經典菜色，讓人垂涎。（記者彭健禮攝）

    苗栗市公所將於10月25日在貓裏喵親子公園旁舊經國路，開辦「苗栗食光2025客家四炆四炒」晚宴，今（1）日公布10道佳餚，道道都是客家經典菜色，讓人垂涎欲滴，於明起上午10點開放民眾登記認桌，每桌4500元，共計140桌，想品嚐的民眾手腳要快。

    公所表示，此次參與的外燴團隊皆為苗栗地區口碑卓著的餐飲品牌，包括東園飲食、春輝外燴、家傳農產品企業社、同樂飲食店、蒸烹派客家美食餐廳及陶之飲，都以傳統客家經典「四炆四炒」為核心，結合創意巧思推出完整桌菜，從食材選用到擺盤美感，展現客家飲食文化的深厚底蘊與現代魅力。

    10道佳餚有「鳳梨脆瓜遇木耳」、「桔香土雞報喜來」、「鹹甜糯飯好團圓」、「筍乾爌肉滿堂香」、「客家小炒傳家味」、「客家薑絲炒粉腸」、「麻油鮮蝦暖人心」、「紅棗養生玉雞湯」、「清蒸熟卷鮮滋味」及「九層黑糖步步高」。此外，市長余文忠更加碼1道「清蒸金目鱸魚」，祝福大家年年有餘，也為整桌佳餚增添滿滿的吉祥寓意。

    縣長鍾東錦妻子陳美琦也出席宣傳，她說，客家美食真的讓人回味無窮，透過此次活動讓大廚們一展身手，歡迎大家踴躍訂桌。

    公所表示，「苗栗食光2025客家四炆四炒」晚宴訂於10月25日下午5點準時上菜，詳細訂桌資訊可洽苗栗市公所臉書粉絲專頁或官網查詢。因往年認桌情況踴躍，想一嚐美味料理的民眾，手腳要快，以免向隅。

    縣長鍾東錦妻子陳美琦（前排右3）出席宣傳，她說，客家美食真的讓人回味無窮，透過此次活動讓大廚們一展身手，歡迎大家踴躍訂桌。（記者彭健禮攝）

