    首頁 > 生活

    善的循環！丹娜絲重創麻豆柚農 化身鏟子超人直奔花蓮報恩

    2025/10/01 15:43 即時新聞／綜合報導
    台南麻豆文旦受災柚農到花蓮幫忙救災，善的循環讓廣大網友為之動容。（@wang__hui_yu/Threads授權提供）

    丹娜絲颱風侵襲時，台南麻豆文旦果園慘遭重創，逾八成果實被打落，果農損失慘重。當時許多旅外子弟與志工伸出援手，協助果農撿拾，才讓災後重建逐步完成。如今見花蓮災情更為嚴峻，麻豆文旦果農也攜家帶眷趕往光復鄉，投入救災，以實際行動回報社會。

    一名網友昨（9月30日）在「Threads」發文分享，媽媽說「兩個月前大家來麻豆幫忙家裡撿柚子，現在要來報恩」。簡單一句話，卻感動數千人。

    貼文曝光後湧入網友留言，「麻豆受災柚農+1！禮拜四也要來去花蓮，你們好棒！」、「我早上也在那邊跟國軍一起挖，所以下午換你們了嗎，沒想到可以看到後續，我也是台南人，我也是這樣跟災民說」、「謝謝您們！善的循環，記得注意防曬多喝水哦！」、「喜歡這種善的迴向，希望大家都平安」

    更有網友注意到原Po身上穿著「勇敢的台灣人」T恤，直呼「看到勇敢的臺灣人T，是南女的校友嗎？謝謝你們！」、「我喜歡你的『勇敢的臺灣人』T-shirt」、「衣服好看」。

