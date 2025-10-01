為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    古蹟好康大方送 中秋、國慶、光復節連假玩台南必看

    2025/10/01 15:14 記者洪瑞琴／台南報導
    「卡比胖拉小屁屁」意外爆萌。（記者洪瑞琴攝）

    「卡比胖拉小屁屁」意外爆萌。（記者洪瑞琴攝）

    中秋、國慶、光復節三大連假，台南古蹟推出超值好康大方送！不只入園優惠，還有限定消費贈禮和「卡比胖拉萌遊台南」打卡抽獎，邀民眾沉浸式體驗文化假期，「走跳」台南就能玩得充實又超值。

    三大連假期間（中秋10月4至6日、國慶10月10至12日、光復節10月24至26日），推出「三人同行、一人免費」入園優惠。持10月17至19日「浪人祭」手環也可免費暢遊古蹟。文化局也預告，首屆「國際火舞藝術節」10月24至26日在漁光島登場，適合安排青春活力滿滿的一日遊。

    赤嵌樓、安平樹屋、安平古堡、億載金城、延平郡王祠與愛國婦人會館販賣部同步推出連假限定消費贈禮。「萌遊台南」打卡抽獎活動則串聯安平漁人碼頭、樹屋、古堡、億載金城等景點，只要搭配卡比胖拉面具或拍攝展品上傳，就有機會抽獎。網友建議「卡比胖拉小屁屁像極了蠟筆小新」亦是不容錯過的趣味打卡點。

    古蹟展與市集也精彩連連！中秋連假熱蘭遮市集回歸安平古堡，三天帶你穿越17至19世紀，感受西拉雅族、漢人、荷蘭與日本多元文化交會；億載金城則復刻1:1阿姆斯壘朗前膛模型砲，重現鎮守海防的歷史場景。

    安平樹屋旁德記洋行全新「Anping 1865 洋潮來襲」展覽，帶你回顧安平黃金貿易年代，探索洋行社交與商業生活。展場設置「一日洋行」親子互動區，化身洋商、買辦、廚師或船務人員，還能與泰迪熊洋商一起拍照打卡，體驗昔日貿易港口的魅力。

    安平樹屋全新「Anping 1865 洋潮來襲」展覽，設計親子互動區，讓小朋友融入角色扮演。（記者洪瑞琴攝）

    安平樹屋全新「Anping 1865 洋潮來襲」展覽，設計親子互動區，讓小朋友融入角色扮演。（記者洪瑞琴攝）

    2025國際火舞藝術節將於10月24至26日在漁光島登場。（圖由南市文化局提供）

    2025國際火舞藝術節將於10月24至26日在漁光島登場。（圖由南市文化局提供）

