28年家樂福竹北店10/31熄燈 竹縣府證實10月中旬將公開招標

新竹縣老字號的大賣場-家樂福竹北店，租約到這個月底（10月31日）即將熄燈！新竹縣政府交通旅遊處預計本月中旬針對1到3樓辦理公開招標。（記者廖雪茹攝）

新竹縣老字號的大賣場-家樂福竹北店，租約到這個月底（10月31日）即將熄燈！外界紛紛敲碗IKEA、婚宴會館或是特色餐飲等，縣府交通旅遊處長陳盈州透露，這塊黃金店面已有多家企業主動洽詢，縣府預計本月中旬針對1到3樓辦理公開招標，希望引進新型態業者進駐，成為帶動該行政商業區繁榮發展的「金雞母」。

家樂福竹北店自1996年營運至今將28年，是當地居民生活採買的重要據點，1-2樓家樂福、3樓是Hola。家樂福在臉書粉專公告，因租約到期，竹北店將營業至10月31日星期五）晚間11點，會由周邊其他分店持續提供優質服務。

陳盈州表示，家樂福公司已正式行文通知縣府，因統一集團收購後重新評估經營策略，認為市場消費型態轉變，居家周邊的販售形態已經轉變，或是透過宅經濟的方式採購，因此評估若繼續經營恐面臨虧損，決定不再續租並啟動退場作業。

陳盈州表示，家樂福竹北店位於光明六路與縣政九路口，處行政商業區的黃金地段，1至3樓樓地板面積1萬3335平方公尺（約4034坪），縣府將積極推動活化利用，目前已著手擬定新的招商條件與租金標準，預計10月中旬正式公開招租；因該棟大樓屋齡已近30年，將一併透過外牆拉皮等工程，引進新型態業者進駐。

對於網友敲碗IKEA、婚宴會館，或是特色餐飲等新團隊進駐？陳盈州透露，包括餐飲、家居等多種類型品牌業者都有興趣並主動洽詢。凡是能促進地方發展的業者，透過公平公開的招標程序競爭，縣府都樂觀其成；但具體名單尚不便公開，待招租後才會揭曉。

