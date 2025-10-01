為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃市平鎮中豐路污水道、人行道同時施工 只剩1車道塞爆

    2025/10/01 15:29 記者周敏鴻／桃園報導
    平鎮區中豐路的施工路段僅剩下1線車道。（記者周敏鴻攝）

    平鎮區中豐路的施工路段僅剩下1線車道。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府水務局目前在平鎮區中豐路沿線施作污水下水道工程、養工處則在中豐路橋旁改善人行道，導致中豐路部分路段僅剩下1線車道，每逢上下班尖峰時間，汽機車嚴重壅塞惹來民怨；水務局表示，污水推進立坑階段預計20日可完成；養工處指出，佔用路肩的工項如混凝土澆置作業等，將避開交通尖峰時段進行。

    民進黨桃園市議員劉仁照說，中豐路橋前路段，內側車道正在執行污水下水道工程施作，佔據往中壢、往平鎮方向各1線內側車道，其中往中壢方向，外側人行道也在施作人行道改善工程，更讓路幅狹窄，每逢上下班尖峰時間常塞車，從環南路到中豐路橋短短1公里，原來僅要2分鐘，如今得走10分鐘；污水下水道、人行道改善工程分由水務局、養工處執行，顯見局處之間缺乏橫向溝通。

    水務局表示，中豐路橋前方正在施作污水下水道的立坑階段，工程預計20日前可完成，考量中豐路的交通流量大，大型機具完成工作後會先撤除，再覆上蓋板讓汽機車通行；養工處斥資500餘萬元，針對中豐路人行道，施作既有人行道與斜坡打除重做改善工程，於9月9日進場，預計11月26日完工，其中會佔用路肩的工項，將避開上下班尖峰時段，後續也將協調水務局的大型機具施作時間，避免同時進場而佔用路幅。

    平鎮區中豐路因施工而致交通壅塞。（記者周敏鴻攝）

    平鎮區中豐路因施工而致交通壅塞。（記者周敏鴻攝）

