阿里山百合花季10/4登場 荷蘭業者：百合花是荷台貿易合作象徵

第2屆阿里山百合花季今天啟動，10月4日起開放數十種百合花供遊客賞花。（記者王善嬿攝）

嘉義縣7、8月受風災與豪雨重創，迎接10月連假力拚觀光，嘉義縣阿里山百合生產合作社與阿里山花卉產銷班第四班等單位，10月4日至31日在台18線65.3公里右轉的樂野村百合花園，舉辦第2屆「阿里山百合花季」，邀民眾上山欣賞數十種高山百合花。荷蘭種苗廠商代表今表示，荷蘭每年出口約4千萬顆花卉種球到台灣，百合花不只是花，更是和諧、優雅、荷台貿易合作的象徵。

阿里山百合生產合作社理事主席郝鳳霽、嘉義縣議員武清山、阿里山鄉民代表會主席林清良等人共同啟動「阿里山百合花季」。

荷蘭種苗公司Ven Den Bos代表Willem Jan說，很榮幸受邀參加阿里山百合花季，介紹最新品種百合花，而這也是展現了台灣百合花產業未來的品種，從1980年代中期，荷蘭持續有數百萬顆種球銷售到台灣，實際上每年近4千萬顆花卉種球出口到台灣，透過像嘉義縣阿里山百合生產合作社等業者的貿易合作，促進荷台之間的貿易往來，感謝這些合作夥伴，台灣消費者能欣賞到高品質的百合花，百合花不只是花朵，更是荷台之間和諧、優雅、連結的象徵。

郝鳳霽表示，今年阿里山百合花季為期近1個月，花季以「百合花X山林限地X在地文化」為主題，最大亮點，是公開與荷蘭種苗商合作品種，包含夢幻重瓣系列，以及耐候性更佳的百合，將首次在阿里山高山環境盛放，搶先亮相，為維持園區觀賞品質，今年將收取入園費100元入場，歡迎團體預約導覽。

「阿里山百合花季」與阿里山旅宿業者合作，阿里山賓館推出「植育蒔光」專案，以及周邊民宿推出「住宿憑VIP入園券即享免費入園」等，住客能免費入園、體驗種花，來趟深度綠色旅遊。

阿里山百合生產合作社與荷蘭合作的新品種，於花季中首次亮相。（記者王善嬿攝）

暗紫紅色百合花也在國內逐漸打開市場。（記者王善嬿攝）

