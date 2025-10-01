民眾環保態度與行動有落差！ 調查：循環杯仍推廣不易

RE-THINK 重新思考環境教育協會、全家便利商店與台灣師範大學永續管理與環境教育研究所針對便利商店的環保行動進行調查，雖然多數民眾高度支持便利商店的環保行動，但實際行為上卻存在落差。（記者楊綿傑攝）

環保行動必須從自己做起！根據RE-THINK 重新思考環境教育協會、全家便利商店與台灣師範大學永續管理與環境教育研究所針對便利商店的環保行動進行調查，雖然多數民眾高度支持便利商店的環保行動，態度平均可達4.53分（滿分 5 分），但實際行為上卻存在落差，尤其循環杯推廣更僅獲1.91分，成為最大挑戰。

《2025 環保素養調查-便利商店篇》今正式發布，調查顯示，台灣民眾普遍對環保議題有高度認同感與積極度，但行為仍未完全跟上。以滿分5分評比，民眾在垃圾分類、發票存載具等項目分別得到4.76分、4.80分，已成為日常習慣，但自帶環保杯僅3.91分與借用循環杯更低只有1.91 分，顯見仍推廣不易。

不過雖然循環杯推動困難，但調查也呈現民眾對便利商店其他減塑措施的高度期待，如在便當包裝上，有72.2%受訪者偏好店員使用「廢紙箱製成隔熱墊」來取代一次性包材。另有逾8成不希望店員主動提供吸管，其中超過4成表示希望吸管不要放置櫃台，展現「主動拒用」的趨勢。而超商內的垃圾分類認知正確率已較去年提升2%，則顯示設施改善與社群教育發揮作用。

而面對「態度與行為落差」的挑戰RE-THINK與全家也策劃「這還好吧！？」展覽，廢棄菸蒂、超商咖啡業務用牛奶瓶都用上了。另以幽默的方式呈現日常生活中眾多「還好的平凡之惡」，如「每天買一杯咖啡但都不自備杯子/用循環杯，還好吧？」、「大家不都這樣沒回收也還好吧？」等盼讓民眾更能換位思考、改變態度。

環境部長彭啟明舉亂丟菸蒂為例，這是一般廢棄物中裁罰案件數最多的，環境部積極推動全國菸蒂不落地方案，各地方政府可自行協調或鼓勵企業商家、里鄰評估於菸蒂熱區之適當地點設置菸蒂桶，以收集菸蒂、減少亂丟菸蒂行為，維護街道乾淨。樂見企業與 NGO攜手，共同提升大眾環境意識、帶動行為改變。

RE-THINK 執行長黃之揚表示，便利商店是全民最常接觸的消費場域，每個垃圾桶、每一份包裝，都是教育的契機。希望藉相關活動，把調查洞察轉化為行動，縮短態度與行為的落差，讓環保真正走進生活。

