為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃市警局少輔會運用科技數據預測少年犯罪 拿下首爾智慧城市獎全球銀獎

    2025/10/01 16:22 記者鄭淑婷／桃園報導
    警察局少輔會推動的「青春啟航－打造桃園少年幸福城」計畫，在「首爾智慧城市獎」中獲得全球銀獎，並由桃市府副秘書長金志聿、警察局副局長陳武康代表領獎。（桃市府提供）

    警察局少輔會推動的「青春啟航－打造桃園少年幸福城」計畫，在「首爾智慧城市獎」中獲得全球銀獎，並由桃市府副秘書長金志聿、警察局副局長陳武康代表領獎。（桃市府提供）

    桃園市警察局少輔會推動的「青春啟航－打造桃園少年幸福城」計畫，昨（30）日在「首爾智慧城市獎」中，擊敗美、日、韓等智慧科技強權，獲得全球銀獎，由桃市府副秘書長金志聿、警察局副局長陳武康代表領獎，市長張善政今（1）日主持市政會議宣布這項好消息，期盼各局處持續努力打造智慧城市。

    張善政表示，警察局少輔會主要是輔導桃園市青春期的孩子，避免活力過盛卻用錯地方等現象，因此推動「青春啟航－打造桃園少年幸福城」計畫，利用科技數據預測少年犯罪，首創少年犯罪的預測、預防及保護模式，並透過科技工具，以44項風險指標主動辨識高關懷少年，並結合教育、就業、心輔等方面的支持，接住需要關懷的孩子。

    張善政表示，少輔會利用科技數據預測少年犯罪，這項計劃昨天在「首爾智慧城市獎」中獲得全球銀獎，僅次於捷克布拉格，這也代表桃園是亞洲智慧城市發展中最出色的城市，而桃園這兩年多的努力，在智慧城市方面屢獲國際獎項肯定，創意的做法都是具體可行，且可供其他城市參考的典範，期盼各局處持續努力。

    警察局少輔會推動的「青春啟航－打造桃園少年幸福城」計畫，在「首爾智慧城市獎」中獲得全球銀獎，並由桃市府副秘書長金志聿、警察局副局長陳武康代表領獎。（桃市府提供）

    警察局少輔會推動的「青春啟航－打造桃園少年幸福城」計畫，在「首爾智慧城市獎」中獲得全球銀獎，並由桃市府副秘書長金志聿、警察局副局長陳武康代表領獎。（桃市府提供）

    警察局少輔會推動的「青春啟航－打造桃園少年幸福城」計畫，在「首爾智慧城市獎」中獲得全球銀獎，並由桃市府副秘書長金志聿、警察局副局長陳武康代表領獎。（桃市府提供）

    警察局少輔會推動的「青春啟航－打造桃園少年幸福城」計畫，在「首爾智慧城市獎」中獲得全球銀獎，並由桃市府副秘書長金志聿、警察局副局長陳武康代表領獎。（桃市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播