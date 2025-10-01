桃市警局少輔會運用科技數據預測少年犯罪 拿下首爾智慧城市獎全球銀獎

警察局少輔會推動的「青春啟航－打造桃園少年幸福城」計畫，在「首爾智慧城市獎」中獲得全球銀獎，並由桃市府副秘書長金志聿、警察局副局長陳武康代表領獎。（桃市府提供）

桃園市警察局少輔會推動的「青春啟航－打造桃園少年幸福城」計畫，昨（30）日在「首爾智慧城市獎」中，擊敗美、日、韓等智慧科技強權，獲得全球銀獎，由桃市府副秘書長金志聿、警察局副局長陳武康代表領獎，市長張善政今（1）日主持市政會議宣布這項好消息，期盼各局處持續努力打造智慧城市。

張善政表示，警察局少輔會主要是輔導桃園市青春期的孩子，避免活力過盛卻用錯地方等現象，因此推動「青春啟航－打造桃園少年幸福城」計畫，利用科技數據預測少年犯罪，首創少年犯罪的預測、預防及保護模式，並透過科技工具，以44項風險指標主動辨識高關懷少年，並結合教育、就業、心輔等方面的支持，接住需要關懷的孩子。

張善政表示，少輔會利用科技數據預測少年犯罪，這項計劃昨天在「首爾智慧城市獎」中獲得全球銀獎，僅次於捷克布拉格，這也代表桃園是亞洲智慧城市發展中最出色的城市，而桃園這兩年多的努力，在智慧城市方面屢獲國際獎項肯定，創意的做法都是具體可行，且可供其他城市參考的典範，期盼各局處持續努力。

警察局少輔會推動的「青春啟航－打造桃園少年幸福城」計畫，在「首爾智慧城市獎」中獲得全球銀獎，並由桃市府副秘書長金志聿、警察局副局長陳武康代表領獎。（桃市府提供）

