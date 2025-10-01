為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    月薪最高達4.9萬 嘉義分署森林護管員甄試開放報名

    2025/10/01 14:18 記者王善嬿／嘉義報導
    森林護管員必須具備體力應付山林環境，林業署嘉義分署透過負重跑走測驗，了解應考人體力。（圖由嘉義分署提供）

    森林護管員必須具備體力應付山林環境，林業署嘉義分署透過負重跑走測驗，了解應考人體力。（圖由嘉義分署提供）

    林業及自然保育署嘉義分署與南投分署，將於11月29、30日合辦2026年森林護管員甄試，須通過循環檔機車騎乘、負重跑走等術科測驗，才能參加第2階段筆試與口試，錄取人員以約僱三等220薪點支薪，依年終考核成績逐步晉級薪點，最高可晉級到約僱五等330薪點，每月薪酬4萬9797元，錄取名額正取8名，即日起開放報名至10月30日止。

    嘉義分署表示，森林護管員主要負責如森林資源管理、森林保護、租地及植樹造林等工作，需中華民國國籍且未有兼具外國國籍者，年滿18歲、高中以上學校畢業者即可報名。

    嘉義分署說，甄試時間為11月29日、30日舉行，第1階段測驗科目為實地循環檔機車騎乘、負重跑走，成績合格者才能參加第2階段測驗，報名即日起到10月30日止，詳洽（05）2787006分機232。

    森林護管員須通過第一階段檔車騎乘等測驗。（圖由嘉義分署提供）

    森林護管員須通過第一階段檔車騎乘等測驗。（圖由嘉義分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播