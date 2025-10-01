月薪最高達4.9萬 嘉義分署森林護管員甄試開放報名

森林護管員必須具備體力應付山林環境，林業署嘉義分署透過負重跑走測驗，了解應考人體力。（圖由嘉義分署提供）

林業及自然保育署嘉義分署與南投分署，將於11月29、30日合辦2026年森林護管員甄試，須通過循環檔機車騎乘、負重跑走等術科測驗，才能參加第2階段筆試與口試，錄取人員以約僱三等220薪點支薪，依年終考核成績逐步晉級薪點，最高可晉級到約僱五等330薪點，每月薪酬4萬9797元，錄取名額正取8名，即日起開放報名至10月30日止。

嘉義分署表示，森林護管員主要負責如森林資源管理、森林保護、租地及植樹造林等工作，需中華民國國籍且未有兼具外國國籍者，年滿18歲、高中以上學校畢業者即可報名。

嘉義分署說，甄試時間為11月29日、30日舉行，第1階段測驗科目為實地循環檔機車騎乘、負重跑走，成績合格者才能參加第2階段測驗，報名即日起到10月30日止，詳洽（05）2787006分機232。

森林護管員須通過第一階段檔車騎乘等測驗。（圖由嘉義分署提供）

